Home > टेक - ऑटो > सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च में देरी! जानिए अब कब आएगा नया फोन

सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च में देरी! जानिए अब कब आएगा नया फोन

यह फोन जनवरी 2026 में लॉन्च होगा, जैसे पिछले मॉडल्स (S25, S24) जनवरी में ही आए थे. लेकिन अब नई रिपोर्ट्स और लीक्स के अनुसार, यह फोन समय पर लॉन्च नहीं होगा. इसका मतलब है कि कंपनी अपने तय शेड्यूल से थोड़ा पीछे रह सकती है.

By: Renu chouhan | Published: October 23, 2025 11:34:59 PM IST

सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च में देरी! जानिए अब कब आएगा नया फोन

सैमसंग की गैलेक्सी S26 सीरीज का सभी को बेसब्री से इंतजार था. माना जा रहा था कि यह फोन जनवरी 2026 में लॉन्च होगा, जैसे पिछले मॉडल्स (S25, S24) जनवरी में ही आए थे. लेकिन अब नई रिपोर्ट्स और लीक्स के अनुसार, यह फोन समय पर लॉन्च नहीं होगा. इसका मतलब है कि कंपनी अपने तय शेड्यूल से थोड़ा पीछे रह सकती है.

टिप्स्टर ने किया खुलासा
मशहूर टेक टिप्स्टर Ice Universe ने चीनी सोशल मीडिया साइट Weibo पर जानकारी दी है कि Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्चिंग में देरी हो गई है. हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. फिलहाल इंडस्ट्री सोर्सेज भी यह नहीं बता रहे कि लॉन्च कितने समय के लिए आगे बढ़ाया गया है.

You Might Be Interested In

फरवरी या मार्च में हो सकता है लॉन्च
टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सैमसंग लॉन्च को पोस्टपोन करता है, तो यह सीरीज अब फरवरी या मार्च 2026 में आ सकती है. पहले भी सैमसंग की कुछ सीरीज जैसे Galaxy S22 और S23 फरवरी में लॉन्च की गई थीं, इसलिए यह टाइमलाइन काफी हद तक संभव लग रही है.

नए रिपोर्ट्स से बढ़ी उम्मीदें
ग्रीस की टेक वेबसाइट TechManiacs के अनुसार, Galaxy S26 सीरीज अब मार्च 2026 में लॉन्च होगी. हालांकि इस वेबसाइट की रिपोर्ट हमेशा सही नहीं होती, लेकिन इससे यह बात साफ है कि सैमसंग इस बार थोड़ा ज्यादा समय ले रहा है. संभावना है कि कंपनी अपने राइवल्स OnePlus, Vivo, और Oppo से टकराव से बचने के लिए यह कदम उठा रही है, जो अपने फ्लैगशिप फोन 2025 के आखिर तक लॉन्च कर सकते हैं.

डिले से बढ़ सकती है प्रतिस्पर्धा
अगर सैमसंग अपना लॉन्च आगे बढ़ाता है, तो इसका फायदा अन्य मोबाइल ब्रांड्स को मिल सकता है. क्योंकि जब बाकी कंपनियां अपने नए फोन लॉन्च करेंगी, तब सैमसंग की गैलेक्सी सीरीज की चर्चा थोड़ी कम हो सकती है. इससे कंपनी को मार्केट में शुरुआती बढ़त खोनी पड़ सकती है.

मॉडल और फीचर्स में बदलाव की चर्चा
कुछ लीक्स में यह भी कहा गया है कि सैमसंग इस बार अपने S26 Pro वेरिएंट को छोड़कर सिर्फ S26 बेस मॉडल लाने की सोच रहा है. साथ ही, कंपनी ने S26 Edge जैसे अल्ट्रा-स्लिम वेरिएंट को कैंसिल कर दिया है और S26 Plus वेरिएंट को फिर से शामिल किया है. संभावना है कि इन आंतरिक बदलावों के कारण भी लॉन्च में देरी हुई हो.

कीमत और उपलब्धता की जानकारी अभी नहीं
फिलहाल Galaxy S26 सीरीज की कीमत और उपलब्धता की कोई पुष्टि नहीं हुई है. अगर फोन फरवरी या मार्च में लॉन्च होता है, तो कंपनी लॉन्च से पहले नई डिटेल्स जारी कर सकती है. आम तौर पर सैमसंग जनवरी में अपने फ्लैगशिप फोन लॉन्च करता है और प्री-ऑर्डर उसी समय से शुरू हो जाते हैं. इस बार का डिले कंपनी की लॉन्च स्ट्रैटेजी में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.

Tags: galaxy s26galaxy s26 launchsamsung
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये हैं कश्मीर में खाई जाने वाली 6 सबसे टेस्टी...

October 23, 2025

बेदाग स्किन और काले-घने बाल चाहिए? तो आज ही डाइट...

October 23, 2025

क्या लाबुबु डॉल घर में रखने से वाकई बुरी किस्मत...

October 23, 2025

जानें क्या शिलाजीत लेने से बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन लेवल?

October 23, 2025

जाने छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है

October 23, 2025

रोहित ने एडिलेड में नया रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा...

October 23, 2025
सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च में देरी! जानिए अब कब आएगा नया फोन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च में देरी! जानिए अब कब आएगा नया फोन
सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च में देरी! जानिए अब कब आएगा नया फोन
सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च में देरी! जानिए अब कब आएगा नया फोन
सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च में देरी! जानिए अब कब आएगा नया फोन