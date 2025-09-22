Samsung Fab Graphics Fest 2025: स्मार्टफोन, टीवी और अप्लायंसेस पर भारी डिस्काउंट और कैशबैक

Samsung ने अपने Fab Graphics Fest 2025 की घोषणा कर दी है. यह त्योहार जैसा शॉपिंग इवेंट ग्राहकों को स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी और अन्य डिजिटल अप्लायंसेस पर भारी डिस्काउंट, कैशबैक और विस्तारित वारंटी के साथ पेश किया गया है. इस इवेंट का मकसद Samsung के AI-पावर्ड ईकोसिस्टम को और किफायती और आसान बनाना है.

GST कटौती के बाद कीमतें और ऑफर

इस फेस्टिवल के साथ नए GST कटौती वाले रेट्स भी लाइव हो गए हैं. अब एसी, टीवी और मॉनिटर पर कम GST लागू होने के कारण कीमतें पहले से कम हैं. फ्लैगशिप Galaxy स्मार्टफोन जैसे Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy S25 Ultra और Galaxy S24 FE पर 53% तक की छूट मिल रही है. इसके अलावा Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Watch8 Classic और Galaxy Buds3 Pro पर 50% तक डिस्काउंट है. Samsung के लैपटॉप जैसे Galaxy Book5 Pro 360, Galaxy Book5 और Book4 सीरीज पर 59% तक की छूट और इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट उपलब्ध है.

AI फीचर्स से स्मार्ट अनुभव

Samsung अपने डिवाइसेस में AI फीचर्स को हाइलाइट कर रहा है. Galaxy AI स्मार्टफोन में रियल-टाइम ट्रांसलेशन, इंटेलिजेंट फोटो एडिटिंग और प्रोडक्टिविटी टूल्स देता है. AI-पावर्ड टीवी कंटेंट को सिनेमाई अनुभव के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं. स्मार्ट अप्लायंसेस जैसे फ्रिज और वॉशिंग मशीन उपयोग पैटर्न को सीखकर ऊर्जा की बचत और बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं. इन फीचर्स से रोजमर्रा के काम और अधिक सहज, व्यक्तिगत और कनेक्टेड बन जाते हैं.

स्मार्टफोन और लैपटॉप पर ऑफर

ग्राहक इस त्योहार में प्रिमियम Galaxy स्मार्टफोन पर 53% तक की छूट और बैंक डिस्काउंट ₹12,000 तक पा सकते हैं. लैपटॉप पर भी छूट शानदार है, जिसमें Galaxy Book5 Pro 360, Galaxy Book5 और Book4 सीरीज पर 59% तक की छूट और इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट ₹17,490 तक उपलब्ध है.

टीवी ऑफर और बिग-स्क्रीन एक्सपीरियंस

Samsung TV पर 51% तक की छूट दे रहा है, जिसमें Frame और Neo QLED मॉडल शामिल हैं. कुछ खरीद पर ग्राहकों को फ्री साउंडबार या दूसरा टीवी भी मिलेगा. इसके अलावा एक्सचेंज बोनस ₹5,000 तक, 30 महीने तक फ्लेक्सिबल EMI प्लान और योग्य मॉडलों पर तीन साल की वारंटी भी उपलब्ध है.

होम अप्लायंसेस पर फेस्टिवल कीमतें

फ्रिज पर 46% तक, वॉशिंग मशीन पर 48% तक, माइक्रोवेव पर 39% तक और एसी पर 48% तक की छूट है. कई अप्लायंसेस पर विस्तारित वारंटी और EMI विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिसकी शुरुआत केवल ₹1,290/माह से होती है.

कैशबैक और EMI ऑफर

Samsung HDFC, SBI और अन्य प्रमुख कार्ड पर 27.5% तक कैशबैक (₹55,000 तक) दे रहा है. इंस्टेंट कार्ट डिस्काउंट और फ्लेक्सिबल EMI विकल्प सभी कैटेगरी में उपलब्ध हैं. इससे यह आसान हो जाता है कि ग्राहक इस फेस्टिवल सीजन में Samsung के AI-पावर्ड ईकोसिस्टम को अपग्रेड करें.