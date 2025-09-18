मिडिल क्लास वालों की मौज! आ गया 20 हजार से सस्ता Laptop, नहीं लेना पड़ेगा EMI; मिलेंगे AI फीचर्स
Home > टेक - ऑटो > मिडिल क्लास वालों की मौज! आ गया 20 हजार से सस्ता Laptop, नहीं लेना पड़ेगा EMI; मिलेंगे AI फीचर्स

मिडिल क्लास वालों की मौज! आ गया 20 हजार से सस्ता Laptop, नहीं लेना पड़ेगा EMI; मिलेंगे AI फीचर्स

इन डिवाइसेज में MediaTek का Helio G99 प्रोसेसर दिया गया है और ये चलते हैं PrimeOS 3.0 पर, जो कि Android 15 पर आधारित है. इन लैपटॉप्स में AI आधारित फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि Google Gemini पर आधारित AI Companion, ग्लोबल सर्च और अन्य स्मार्ट टूल्स.

By: Renu chouhan | Published: September 18, 2025 8:58:00 PM IST

मिडिल क्लास वालों की मौज! आ गया 20 हजार से सस्ता Laptop, नहीं लेना पड़ेगा EMI; मिलेंगे AI फीचर्स

Primebook ने अपने दो नए लैपटॉप- Primebook 2 Pro और Primebook 2 Max को भारत में लॉन्च कर दिया है. ये दोनों लैपटॉप खासतौर पर उन यूजर्स के लिए बनाए गए हैं जो कम कीमत में तेज परफॉर्मेंस और आधुनिक तकनीक की तलाश कर रहे हैं. इन डिवाइसेज में MediaTek का Helio G99 प्रोसेसर दिया गया है और ये चलते हैं PrimeOS 3.0 पर, जो कि Android 15 पर आधारित है. इन लैपटॉप्स में AI आधारित फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि Google Gemini पर आधारित AI Companion, ग्लोबल सर्च और अन्य स्मार्ट टूल्स.

कीमत और उपलब्धता
Primebook 2 Pro को 8GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है, जिसकी कीमत ₹17,990 रखी गई है. वहीं Primebook 2 Max में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज दी गई है, और इसकी कीमत ₹19,990 है. ये दोनों लैपटॉप्स भारत में Primebook की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon और Flipkart के जरिए खरीदे जा सकते हैं. लॉन्च ऑफर के तौर पर अगर आप Primebook की वेबसाइट से प्रीपेड ऑर्डर करते हैं, तो ₹500 की अतिरिक्त छूट मिलती है. दोनों लैपटॉप्स एक ही रंग में उपलब्ध हैं, जिसे कंपनी ने Chill Grey नाम दिया है.

डिस्प्ले और परफॉर्मेंस
Primebook 2 Pro में 14.1 इंच की Full HD IPS डिस्प्ले दी गई है, जबकि Primebook 2 Max में 15.6 इंच की Full HD IPS डिस्प्ले है. दोनों में ही MediaTek Helio G99 चिपसेट लगाया गया है जो कि लो पावर परफॉर्मेंस के साथ तेज रफ्तार और अच्छी मल्टीटास्किंग क्षमता देता है. दोनों डिवाइस में 8GB LPDDR4X RAM है, जो रोजमर्रा के सभी कामों के लिए काफी है. स्टोरेज के मामले में Pro मॉडल में 128GB और Max मॉडल में 256GB की जगह दी गई है.

बैटरी बैकअप और खास AI फीचर्स
Primebook 2 Pro में 14 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है जबकि Primebook 2 Max में 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ है. दोनों डिवाइस में AI Companion दिया गया है, जो Google Gemini टेक्नोलॉजी पर आधारित है. यह एक कॉन्टेक्स्ट-अवेयर असिस्टेंट है, जिसे सिर्फ एक बटन से एक्टिव किया जा सकता है. साथ ही इनमें AI Global Search भी दिया गया है, जिसकी मदद से आप फाइल्स, सेटिंग्स और जरूरी जानकारी एक ही जगह सर्च कर सकते हैं.

अन्य स्मार्ट फीचर्स
इन लैपटॉप्स में Prime App Store नामक एक ऐप स्टोर दिया गया है, जहां से आप Android ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं और अगर कोई ऐप उपलब्ध न हो, तो आप उसका रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं. Cloud PC फीचर की मदद से आप Windows या Linux सिस्टम को ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत ₹19 से होती है. PrimeCoding एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है जो नए कोडर्स को बेसिक कोडिंग सिखाने के लिए बनाया गया है. इसके अलावा Android गेम्स और ऐप्स के लिए कीमैपिंग सपोर्ट भी मौजूद है.

कनेक्टिविटी और डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो दोनों लैपटॉप्स में बैकलिट कीबोर्ड, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और एक 1440p वेबकैम दिया गया है. कनेक्टिविटी ऑप्शंस में डुअल USB-A पोर्ट, USB-C, माइक्रोSD स्लॉट (1TB तक सपोर्ट), 3.5mm ऑडियो जैक और केन्सिंगटन लॉक स्लॉट शामिल हैं. वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए इनमें डुअल बैंड Wi-Fi (2.4GHz और 5GHz) और Bluetooth 5.1 भी मौजूद है. मोबाइल-ग्रेड सेंसर जैसे GPS और Gyroscope इन्हें और स्मार्ट बनाते हैं.

Tags: androidlaptopprimebook
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
मिडिल क्लास वालों की मौज! आ गया 20 हजार से सस्ता Laptop, नहीं लेना पड़ेगा EMI; मिलेंगे AI फीचर्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

मिडिल क्लास वालों की मौज! आ गया 20 हजार से सस्ता Laptop, नहीं लेना पड़ेगा EMI; मिलेंगे AI फीचर्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मिडिल क्लास वालों की मौज! आ गया 20 हजार से सस्ता Laptop, नहीं लेना पड़ेगा EMI; मिलेंगे AI फीचर्स
मिडिल क्लास वालों की मौज! आ गया 20 हजार से सस्ता Laptop, नहीं लेना पड़ेगा EMI; मिलेंगे AI फीचर्स
मिडिल क्लास वालों की मौज! आ गया 20 हजार से सस्ता Laptop, नहीं लेना पड़ेगा EMI; मिलेंगे AI फीचर्स
मिडिल क्लास वालों की मौज! आ गया 20 हजार से सस्ता Laptop, नहीं लेना पड़ेगा EMI; मिलेंगे AI फीचर्स