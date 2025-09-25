अब Pre-Wedding फोटोशूट करेगा Google Gemini, डालें ये 5 Prompt और देखें मैजिक
AI का सबसे बड़ा फायदा इसकी लचीलापन (flexibility) है. कपल्स सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखकर बता सकते हैं कि उन्हें किस तरह का फोटोशूट चाहिए – जैसे लोकेशन, मूड, आउटफिट, प्रॉप्स और यहां तक कि दिन का समय भी. इससे शूट की प्लानिंग किसी क्रिएटिव ब्रीफ जैसी हो जाती है. पहले जहां लोग एल्बम्स देखकर आइडिया लेते थे, अब वे खुद अपने सपनों का फोटोशूट डिजाइन कर पा रहे हैं.

By: Renu chouhan | Published: September 25, 2025 7:16:49 PM IST

शादी का मौका हर किसी के लिए बेहद खास होता है और इस यादगार सफर की शुरुआत अक्सर प्री-वेडिंग फोटोशूट से होती है. पहले जहां कपल्स केवल स्टूडियो या चुनिंदा आउटडोर लोकेशंस पर शूट करवाते थे, वहीं अब AI टूल्स जैसे Google Gemini की मदद से वे अपने फोटोशूट को और भी ज्यादा क्रिएटिव और पर्सनलाइज्ड बना रहे हैं.

AI से मिल रही है नई सोच और प्रेरणा
अनोखे प्रॉम्प्ट्स से बन रही यादगार कहानियां
⦁    “An Indian couple standing in a majestic Rajasthani fort, dressed in traditional wedding attire, surrounded by marigold petals, with a golden sunset in the background.”
⦁    Couple walking hand in hand in the misty tea plantations of Munnar, wearing pastel-toned outfits, soft morning fog creating a dreamy effect.
⦁    A stylish couple posing in the streets of Mumbai at night, with neon lights, graffiti walls, and a trendy contemporary outfit look.
⦁    Couple dressed in colorful traditional attire, playing with vibrant Holi powders, laughing and enjoying the festive vibe.
⦁    Romantic couple sitting near Udaipur’s lake at twilight, palaces reflecting in the water, fairy lights adding a cinematic glow.

फोटोग्राफर्स के लिए भी मददगार
AI केवल कपल्स के लिए ही नहीं, बल्कि फोटोग्राफर्स के लिए भी बेहद उपयोगी है. प्रॉम्प्ट्स की मदद से वे सही लोकेशन, लाइटिंग और कॉस्ट्यूम की पहले से तैयारी कर सकते हैं. इससे फोटोशूट में ट्रायल-एंड-एरर कम हो जाता है और रिजल्ट कपल की उम्मीदों पर खरा उतरता है.

सोशल मीडिया और पर्सनलाइजेशन का बढ़ता असर
आजकल कपल्स सिर्फ फोटो एल्बम तक सीमित नहीं रहना चाहते. वे चाहते हैं कि उनके फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी अलग और यूनिक दिखें. यही वजह है कि AI-आधारित प्लानिंग उनकी पर्सनल स्टाइल और कल्चरल बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर शूट को नया रंग देती है.

AI और पारंपरिक फोटोग्राफी का कॉम्बिनेशन
हालांकि फाइनल तस्वीरें अभी भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स ही क्लिक करते हैं, लेकिन शूट की दिशा और क्रिएटिव आइडियाज अब कपल्स खुद AI की मदद से तय कर पा रहे हैं. यह टेक्नोलॉजी और इमैजिनेशन का मेल प्री-वेडिंग फोटोग्राफी की परिभाषा बदल रहा है और आने वाले समय में यह ट्रेंड और तेजी से बढ़ने वाला है.

