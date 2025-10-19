अब कार में चलेगा YouTube और Netflix! Portronics का नया Wireless CarPlay Adapter लॉन्च, कीमत जानिए

भारत की लोकप्रिय टेक कंपनी Portronics ने एक नया वायरलेस कार एडेप्टर लॉन्च किया है- जिसका नाम है Tune Plus. यह एक प्लग-इन डिवाइस है, जो आपकी कार के wired Apple CarPlay और Android Auto सिस्टम को wireless बना देता है. इसके साथ ही इसमें YouTube और Netflix स्ट्रीमिंग सपोर्ट भी मिलता है, यानी अब कार में बैठकर आप फिल्में और वीडियो भी देख सकते हैं.

कैसे काम करता है यह Wireless Adapter

Portronics Tune Plus एक छोटा सा डिवाइस है जिसे आप अपनी कार के USB पोर्ट में लगाते हैं. यह आपकी कार में पहले से मौजूद wired CarPlay या Android Auto सिस्टम को wireless में बदल देता है. यानि अब आपको हर बार फोन को केबल से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक बार मोबाइल को कनेक्ट कर लेने के बाद, जैसे ही आप कार स्टार्ट करेंगे, फोन अपने-आप वायरलेस तरीके से जुड़ जाएगा.

YouTube और Netflix देखने की सुविधा

इस डिवाइस की सबसे खास बात यह है कि इसमें YouTube और Netflix का बिल्ट-इन सपोर्ट दिया गया है. यानि जब आपकी कार पार्किंग में खड़ी हो या आप कहीं चार्जिंग या ब्रेक के दौरान रुके हों, तो आप सीधे कार की स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं. अब अलग से मोबाइल या टैब लगाने की झंझट नहीं — बस Tune Plus से ही एंटरटेनमेंट ऑन.

फास्ट परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी

Portronics Tune Plus में 3GB RAM और 32GB इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है, जिससे सिस्टम तेज़ और स्मूथ चलता है. यह डिवाइस Dual-band Wi-Fi (2.4GHz और 5GHz) पर काम करता है, जिससे फोन और कार की स्क्रीन के बीच कनेक्शन बेहद स्टेबल और फास्ट रहता है. इससे वीडियो बफरिंग या लैग जैसी समस्या नहीं आती.

किन डिवाइसों और कारों के साथ कम्पैटिबल है

यह एडेप्टर उन सभी कारों में काम करता है जिनमें पहले से factory-installed wired CarPlay या Android Auto सिस्टम लगा है. सपोर्टेड फोनों में शामिल हैं-

* iPhones (iOS 15 या उससे नए वर्जन)

* Android फोन्स (Android 12 या उससे ऊपर)

इसकी इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, किसी ऐप या एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं. बस प्लग इन करें और कनेक्ट करें.

लोकल फीचर्स और कीमत

Portronics Tune Plus में एक TF कार्ड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप ऑफलाइन म्यूज़िक या वीडियो प्ले कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें USB-A और USB-C दोनों पोर्ट्स का सपोर्ट दिया गया है, ताकि नई और पुरानी दोनों तरह की कारों में यह काम कर सके. Portronics ने इस प्रोडक्ट की कीमत ₹4,649 रखी है और इसके साथ 6 महीने की वारंटी भी दी जा रही है. आप इसे Portronics की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon, Flipkart और नजदीकी रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं.

क्यों खरीदें Portronics Tune Plus

* कार में वायरलेस CarPlay और Android Auto का एक्सपीरियंस

* केबल की झंझट से छुटकारा

* YouTube और Netflix सपोर्ट

* स्मूथ परफॉर्मेंस और ड्यूल बैंड वाई-फाई

* आसान इंस्टॉलेशन और स्टाइलिश डिजाइन