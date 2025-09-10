OpenAI CEO Sam Altman को पहली नजर में पसंद आया iPhone 17 का ये मॉडल, देखते ही बोले- WOW

Apple ने हाल ही में अपने Awe-dropping event में iPhone 17 सीरीज को लॉन्च किया. इस बार कंपनी ने चार मॉडल्स पेश किए – iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और बिल्कुल नया मॉडल iPhone Air. साथ ही AirPods Pro 3, Watch Series 11, Watch Ultra 3 और Watch SE 3 भी लॉन्च किए गए.

सैम ऑल्टमैन का फेवरेट iPhone

OpenAI के CEO Sam Altman ने इस लॉन्च इवेंट को करीब से फॉलो किया और ट्वीट करते हुए कहा – “First new iPhone upgrade I have really wanted in awhile! looks very cool.” जब एक फैन ने उनसे पूछा कि क्या वे iPhone Air की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने Yes में जवाब दिया. इतना ही नहीं, एक यूजर ने उनसे कहा कि Tim Cook को बोलकर Siri को ChatGPT Voice से रिप्लेस करवा दो, जिस पर ऑल्टमैन ने मजाकिया अंदाज में लिखा – “That sounds like a great idea, I am supportive.”

iPhone Air- अब तक का सबसे पतला iPhone

Apple का नया iPhone Air अब तक का सबसे पतला iPhone है, जिसकी मोटाई सिर्फ 5.6mm है. इसमें A19 Pro chip (2nm प्रोसेस) दिया गया है जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बेहतर बनाता है. इसके साथ ही इसमें नया N1 chip फास्ट Wi-Fi और Bluetooth कनेक्शन के लिए और C1X modem पावर-एफिशिएंट नेटवर्किंग के लिए शामिल है.

कैमरा और बैटरी फीचर्स

iPhone Air में 48MP Fusion कैमरा सिस्टम दिया गया है, जो 24MP डिफॉल्ट इमेज क्लिक करता है और मल्टीपल फोकल लेंथ सपोर्ट करता है. इसमें Dual-capture video फीचर है, जिससे आप फ्रंट और रियर कैमरा से एक साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें Center Stage-enabled फ्रंट कैमरा दिया गया है.

बैटरी परफॉर्मेंस भी दमदार है. ऑल-डे बैकअप के अलावा, Apple ने नया Low-profile MagSafe battery pack पेश किया है, जिसकी मदद से प्लेबैक टाइम 40 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है.

नए एक्सेसरीज

iPhone Air के साथ कई एक्सेसरीज भी लॉन्च हुई हैं, जिनमें Translucent cases, lightweight bumpers, Crossbody Strap और MagSafe pack शामिल हैं.