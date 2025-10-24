OxygenOS 16 : OnePlus ने पेश किया OxygenOS 16, मिलेगा तगड़ा एक्सपीरिएंस…जानें फीचर्स

OxygenOS 16 : OnePlus ने अपने लेटेस्ट एंड्रॉइड स्किन OxygenOS 16 को आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है. ये नया अपडेट Android 16 पर आधारित है और इसमें कई तकनीकी सुधार किए गए हैं. इसके अलावा, ये Google के Material 3 Expressive डिजाइन को अपनाता है. आइए जानते हैं इसके मेन फीचर्स, डिजाइन बदलाव और अपडेट का टाइमलाइन. OnePlus ने डिजाइन बदलाव को दो हिस्सों में बांटा है – ‘Breathe With You’ और ‘Thrive with Free Expression’.

Breathe With You: इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के दृश्य पहलुओं में सुधार किया गया है.

Thrive with Free Expression: ये यूजर्स को अधिक कस्टमाइजेशन ऑप्शन देता है.

अपडेट का शेड्यूल

OxygenOS 16 अपडेट नवंबर से रोलआउट होना शुरू होगा. इसे सबसे पहले हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus 13 सहित कुछ चुनिंदा डिवाइसों में मिलेगा. कंपनी ने ये भी लिस्ट शेयर की है कि कौन-कौन से डिवाइस ये अपडेट प्राप्त करेंगे.

iOS 26 जैसा नया “ Liquid Glass” लुक

OxygenOS 16 में अब Gaussian Blur का इस्तेमाल ज्यादा जगहों पर किया गया है, जैसे होम स्क्रीन, सर्च बार, ऐप ड्रावर और फोटो ऐप. इससे इंटरफेस को तरल कांच (Liquid Glass) जैसा लुक मिलता है, जो देखने में साफ और आधुनिक लगता है.

Quick Settings अब और भी कस्टमाइजेबल

Quick Settings में भी बदलाव किया गया है:

क्लॉक बड़ा किया गया है.

एडिट और मेनू बटन को नीचे से ऊपर शिफ्ट किया गया.

Tiles को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिला है. यूजर टाइल्स को हटा या री-अरेन्ज कर सकते हैं.

होम स्क्रीन और ऐप ड्रावर में सुधार

OxygenOS 16 होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन को और बेहतर बनाता है:

होम स्क्रीन लेआउट को 5×7 में बदलना संभव है.

विजेट्स को किसी भी आकार में सेट किया जा सकता है.

ऐप आइकॉन्स और फोल्डर्स को भी एक्सपैंड किया जा सकता है.

ऐप ड्रावर में नया Categories टैब जोड़े गया है, जो ऐप्स को ऑटोमैटिक कैटेगरी में व्यवस्थित करता है.

अब सिस्टम-वाइड Icon Themes भी लागू की जा सकती हैं.

लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन

OxygenOS 16 में Flux Themes 2.0 के जरिए लॉक स्क्रीन को और इंटरैक्टिव बनाया गया है:

क्लॉक की पोजिशन बदल सकते हैं.

आर्ट टेक्स्ट और विजेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं.

लाइव फोटो या वीडियो वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं.

इंटरैक्टिव Live Alerts

Live Alerts फीचर अब और स्मार्ट हो गया है. Android 16 की नई Live Updates API के साथ अब यह Google Maps जैसी ऐप्स से भी जानकारी ले सकता है.

नए AI फीचर्स

OxygenOS 16 में OnePlus ने Private Computing Cloud और AI Writer Toolkit पेश किया है:

AI Writer हर जगह काम करता है, जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल ड्राफ्ट, चार्ट बनाना आदि.

कैमरा ऐप अब डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर PDF बना सकता है.

Recorder ऐप में ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन और शोर कम करने की सुविधा है.

नया AI-Powered Search अब नैचुरल लैंग्वेज में सर्च की सुविधा देता है.

सभी AI फीचर्स अब OnePlus AI सेक्शन में मिलेंगे.

Mind Space अब Google Gemini के साथ

OnePlus का AI-पावर्ड फीचर Mind Space अब Google Gemini से जुड़ गया है. इससे आप सेव किए गए नोट्स, आर्टिकल और स्क्रीनशॉट्स को जल्दी खोज सकते हैं और उनके बारे में सवाल पूछ सकते हैं.