OnePlus 15R Price Hike: एक मार्च से वनप्लस 15आर की कीमत में होगा बड़ा इजाफा! यहां जानें नई कीमतें

OnePlus 15R new price India: एक मार्च से इसकी कीमत में इजाफा हो सकता है. कंपनी की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लीक जानकारी ने खरीदारों का ध्यान जरूर खींच लिया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 27, 2026 11:46:29 PM IST

OnePlus 15R की कीमत
OnePlus 15R की कीमत


OnePlus 15R Price Hike: वनप्लस 15आर की कीमत में जल्द बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. यह स्मार्टफोन पिछले साल भारत में ₹47,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था और अपनी दमदार परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और प्रीमियम डिस्प्ले के कारण तेजी से लोकप्रिय हुआ. हालांकि अब रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मार्च से इसकी कीमत में ₹4,000 तक का इजाफा हो सकता है. कंपनी की ओर से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लीक जानकारी ने खरीदारों का ध्यान जरूर खींच लिया है.

क्या होंगी नई कीमतें?

संभावित नई कीमतों की बात करें तो 256GB वेरिएंट की कीमत लगभग ₹51,999 और 512GB वेरिएंट की कीमत ₹56,999 तक पहुंच सकती है. यदि यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो फोन की ‘वैल्यू फॉर मनी’ इमेज पर थोड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा कीमत पर इसे अपने सेगमेंट में काफी प्रतिस्पर्धी माना जाता रहा है.

कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे की वजह 

हाल के हफ़्तों में कई ब्रांड्स ने कीमतें बढ़ाई हैं. रियलमी और मोटोरोला ने भी कुछ मॉडल्स की कीमतें बढ़ाई हैं. ऐसा ‘AI टैक्स’ और कंपोनेंट की बढ़ती कीमतों की वजह से है, जिससे इंडस्ट्री में पार्ट्स की कमी और महंगाई बढ़ रही है.इसका सीधा मुकाबला iQOO 15R से है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹44,999 है और इसमें बड़ी 7,600mAh बैटरी मिलती है. अगर कीमत बढ़ती है, तो 1 मार्च से पहले खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है.

OnePlus 15R के फीचर्स पर एक नजर

फीचर्स की बात करें तो फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो हाई-एंड परफॉर्मेंस और स्मूद मल्टीटास्किंग सुनिश्चित करता है. इसमें 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो लंबे समय तक बैकअप देती है, साथ ही 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मौजूद है. 6.83-इंच LTPS AMOLED डिस्प्ले, 165Hz रिफ्रेश रेट, 1.5K रेजोल्यूशन और HDR10+ सपोर्ट इसे विजुअल एक्सपीरियंस के मामले में और बेहतर बनाते हैं.

यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 16 आधारित ऑक्सिजेनOS 16 पर चलता है. कंपनी चार साल के बड़े OS अपडेट और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा कर रही है, जिससे यह डिवाइस लंबे समय तक अपडेटेड रहेगा.

कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी कैमरा और 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है, जबकि 32MP फ्रंट कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दिया गया है. हालांकि इसमें टेलीफोटो लेंस की कमी है.

