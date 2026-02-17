Home > टेक - ऑटो > iPhone 17 vs Pixel 9a: कौन है आपका अगला स्मार्टफोन? कीमत, परफॉर्मेंस और फीचर्स में क्या हैं बड़े अंतर?

iPhone 17 vs Pixel 9a: कौन है आपका अगला स्मार्टफोन? कीमत, परफॉर्मेंस और फीचर्स में क्या हैं बड़े अंतर?

Apple iPhone 17 vs Google Pixel 9a: IPhone को अब तक का सबसे पावरफुल और लग्जरी फ़ोन माना जाता है. Apple हर साल अपनी सीरीज को नए फीचर्स के साथ आगे बढ़ाता है. हालांकि Google ने भी कम समय में कई स्मार्टफोन्स को कड़ी टक्कर दी है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 17, 2026 8:39:47 PM IST

कौन है आपका अगला स्मार्टफोन?
कौन है आपका अगला स्मार्टफोन?


Apple iPhone 17 vs Google Pixel 9a: IPhone को अब तक का सबसे पावरफुल और लग्जरी फ़ोन माना जाता है. Apple हर साल अपनी सीरीज को नए फीचर्स के साथ आगे बढ़ाता है. हालांकि Google ने भी कम समय में कई स्मार्टफोन्स को कड़ी टक्कर दी है. अपनी Pixel सीरीज के लॉन्च के साथ Google ने न केवल लग्जरी के मामले में Apple का कॉम्पिटिशन बढ़ाया है, बल्कि कई दूसरे स्मार्टफोन्स को भी पीछे छोड़ दिया है. अब बहुत से लोग Apple और Google के बीच कन्फ्यूज है, यह सोचकर कि कौन सा स्मार्टफोन उनके लिए बेहतर और ज़्यादा सही है.

You Might Be Interested In

कैमरे के मामले में कौन सा सबसे अच्छा?

iPhone 17 में 48MP का फ्यूजन कैमरा है, जो 2x ऑप्टिकल-क्वालिटी टेलीफोटो देता है. इसके अलावा इसके रियर मेन कैमरे में 48MP का फ्यूजन अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है, जो 4x रिज़ॉल्यूशन के साथ आता है. Pixel 9a में भी 48MP का मेन कैमरा और 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है. यह फ़ोन AI-ड्रिवन फोटोग्राफी और ज़ूम कैपेबिलिटी भी देता है.

जानें कौन हैं हल्दीराम परिवार की नई बहू केनिशा पालीवाल, पढ़ाई से करियर तक शानदार रिकॉर्ड; पूरी

परफॉर्मेंस के मामले में दोनों फ़ोन कैसे कम्पेयर करते?

iPhone 17 में A19 चिप और 120Hz प्रोमोशन डिस्प्ले है. iPhone 17 में ज़्यादा मल्टी-कोर स्कोर (8798 बनाम 4385) और बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस है. Pixel 9a में Tensor G4 चिपसेट और 6.3-इंच 120Hz Actua डिस्प्ले है. इसके अलावा Pixel सीरीज में 2,700 nits की पीक ब्राइटनेस भी है.

You Might Be Interested In

IND vs NED Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-नीदरलैंड का आखिरी लीग मैच? पूरी जानकारी यहां

कीमत में अंतर

कीमत में अंतर की बात करें तो iPhone 17 ₹82,000 में मिल रहा है. Pixel 9a ₹39,999 में मिल रहा है. हालांकि स्टोरेज के हिसाब से कीमत अलग हो सकती है.

शूटिंग में लगी आग, खुद कूदकर बचाई जान…जानें ‘मदर इंडिया’ के सेट से कैसे शुरू हुई नरगिस-सुनील दत्त की लव स्टोरी

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिखना है सबसे हटके? इस रमजान पहनें एक से बढ़कर...

February 17, 2026

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के समय न करें ये...

February 17, 2026

सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं, ये 4 जानवर भी पानी-जमीन पर...

February 17, 2026

इतने महीनों के अंदर बदल लें अपना टूथब्रश

February 16, 2026

सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं जानते होंगे ये बात,...

February 16, 2026

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026
iPhone 17 vs Pixel 9a: कौन है आपका अगला स्मार्टफोन? कीमत, परफॉर्मेंस और फीचर्स में क्या हैं बड़े अंतर?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

iPhone 17 vs Pixel 9a: कौन है आपका अगला स्मार्टफोन? कीमत, परफॉर्मेंस और फीचर्स में क्या हैं बड़े अंतर?
iPhone 17 vs Pixel 9a: कौन है आपका अगला स्मार्टफोन? कीमत, परफॉर्मेंस और फीचर्स में क्या हैं बड़े अंतर?
iPhone 17 vs Pixel 9a: कौन है आपका अगला स्मार्टफोन? कीमत, परफॉर्मेंस और फीचर्स में क्या हैं बड़े अंतर?
iPhone 17 vs Pixel 9a: कौन है आपका अगला स्मार्टफोन? कीमत, परफॉर्मेंस और फीचर्स में क्या हैं बड़े अंतर?