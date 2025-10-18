Home > टेक - ऑटो > OnePlus 15 5G की लॉन्च डेट आई सामने, फीचर्स है धांसू, जानें भारत में कब होगा लॉन्च?

OnePlus 15 5G Launch Date Announced : वनप्लस 15 5G चीन में 27 अक्टूबर को लॉन्च होगा, भारत में इस दिन हो सकता है लॉन्च. इसमें Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, 50MP ट्रिपल कैमरा और 7300mAh बैटरी जैसे दमदार फीचर्स होंगे.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 18, 2025 1:26:54 PM IST

OnePlus 15 5G Launch Date Announced : वनप्लस ने अपने आगामी फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 5G की लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा कर दी है. यदि आप वनप्लस फोन्स के दीवाने हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है. दमदार प्रोसेसर, शानदार बैटरी और ट्रिपल कैमरा सिस्टम के साथ ये फोन मार्केट में तहलका मचाने को तैयार है. आइए जानते हैं इसके लॉन्च, फीचर्स और कीमत से जुड़ी अहम जानकारियां.

चीन में लॉन्च कन्फर्म, भारत में नवंबर तक एंट्री संभव

वनप्लस 15 5G को सबसे पहले चीन में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने पुष्टि की है कि ये स्मार्टफोन 27 अक्टूबर 2025 को चीनी बाजार में दस्तक देगा, भारत में इसे नवंबर 2025 में पेश किया जा सकता है. खास बात ये है कि यह फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आने वाला भारत का पहला स्मार्टफोन हो सकता है. इसके साथ ही इसका मुकाबला iQOO 15 से होगा, जो इसी प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है.

कीमत और स्टोरेज वेरिएंट 

वनप्लस का ये नया स्मार्टफोन प्रीमियम सेगमेंट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, OnePlus 15 5G को 16GB तक की रैम और 1TB तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इसकी अनुमानित कीमत ₹65,000 से ₹75,000 के बीच हो सकती है. यदि आप हाई-परफॉर्मेंस, हाई-स्टोरेज और शानदार डिस्प्ले वाला फोन ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है.

दमदार अपग्रेड्स के साथ आएगा नया OnePlus

वनप्लस 15 5G में कई बड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे:

 डिस्प्ले: 6.78 इंच का OLED पैनल, जिसमें 165Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजोल्यूशन मिलेगा. ये यूजर्स को स्मूद और शार्प विजुअल एक्सपीरियंस देगा.
 प्रोसेसर: लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ शानदार स्पीड और मल्टीटास्किंग क्षमता.
 स्टोरेज और रैम: LPDDR5X RAM और UFS 4.1 स्टोरेज से लैस, जिससे ऐप्स और गेम्स की लोडिंग स्पीड होगी तेज.
 कैमरा सेटअप: फोन में 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल कैमरा कॉन्फिगरेशन मिलेगा. कैमरा सेंसर में Sony और ISOCELL टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा. साथ ही, AI आधारित फीचर्स जैसे ऑब्जेक्ट इरेजर और बैकग्राउंड एन्हांसमेंट भी मिलेंगे.
 बैटरी और चार्जिंग: 7,300mAh की बड़ी बैटरी, जो 120W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

 सीधा मुकाबला iQOO 15 से

OnePlus 15 5G का सीधा मुकाबला iQOO 15 से माना जा रहा है, जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के लिहाज से काफी हद तक समान होगा. दोनों ब्रांड्स अपने यूजर्स को हाई-एंड एक्सपीरियंस देने की होड़ में हैं और ऐसे में ग्राहकों के पास प्रीमियम विकल्पों की कोई कमी नहीं होगी.

