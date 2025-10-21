Home > टेक - ऑटो > OnePlus 15 और Ace 6 की लॉन्च डेट घोषित: जानिए दोनों धांसू स्मार्टफोन्स के फीचर्स और डिटेल्स

OnePlus 15 और Ace 6 की लॉन्च डेट घोषित: जानिए दोनों धांसू स्मार्टफोन्स के फीचर्स और डिटेल्स

चीन की सोशल मीडिया साइट Weibo पर OnePlus ने बताया कि OnePlus 15 और Ace 6 को 27 अक्टूबर शाम 7 बजे (स्थानीय समय अनुसार) लॉन्च किया जाएगा.

By: Renu chouhan | Published: October 21, 2025 3:09:34 PM IST

OnePlus 15 और Ace 6 की लॉन्च डेट घोषित: जानिए दोनों धांसू स्मार्टफोन्स के फीचर्स और डिटेल्स

OnePlus ने कई हफ्तों की टीजर्स के बाद आखिरकार OnePlus 15 की चाइना लॉन्च डेट की घोषणा कर दी है. यह दमदार स्मार्टफोन Qualcomm के नए Snapdragon 8 Elite 5 प्रोसेसर के साथ आएगा. सिर्फ इतना ही नहीं, OnePlus ने यह भी बताया कि इसके साथ एक और हाई-परफॉर्मेंस फोन OnePlus Ace 6 भी लॉन्च किया जाएगा. चीन की सोशल मीडिया साइट Weibo पर OnePlus ने बताया कि OnePlus 15 और Ace 6 को 27 अक्टूबर शाम 7 बजे (स्थानीय समय अनुसार) लॉन्च किया जाएगा. भारत में संभावना है कि OnePlus Ace 6 को “OnePlus 15R” के नाम से रीब्रांड करके लॉन्च किया जाए.

OnePlus 15 और Ace 6 की संभावित स्पेसिफिकेशन्स

* OnePlus 15 में मिलेगा:
  * नया Snapdragon 8 Elite 5 चिपसेट
  * 165Hz रिफ्रेश रेट वाली 1.5K OLED डिस्प्ले
  * दमदार 7,000mAh बैटरी
  * 120W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट

* OnePlus Ace 6 में हो सकता है:
  * Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर
  * 1.5K BOE OLED स्क्रीन के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट
  * बड़ी 7,800mAh बैटरी
  * 120W वायर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

कैमरा और डिज़ाइन से जुड़ी जानकारी
अब तक के टीजर्स से पता चलता है कि OnePlus Ace 6 और OnePlus 15 में एक जैसा कैमरा मॉड्यूल हो सकता है. इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का डिज़ाइन प्रीमियम होगा और खासकर गेमिंग और मल्टीटास्किंग पर फोकस किया गया है.

प्री-बुकिंग चालू: कहां कर सकते हैं बुकिंग?
OnePlus 15 और Ace 6 की प्री-रिज़र्वेशन चीन के कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शुरू हो चुकी है जैसे:

* Oppo e-Shop
* JD Mall
* और अन्य प्रमुख रिटेलर्स पर

भारत में लॉन्च के लिए अभी तक आधिकारिक तारीख नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है कि नवंबर में ये स्मार्टफोन भारत पहुंचेंगे.

Tags: home-hero-pos-5oneplusoneplus 15OnePlus 15 launch date
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कम दाम में शानदार SUV! 9 लाख लोग कर चुके...

October 21, 2025

घर पर बनाएं माचा मास्क और पाएं ताजगी भरी त्वचा

October 21, 2025

नदी या कांच! भारत की इस नदी में बहता है...

October 21, 2025

कोरियन स्किन के लिए Rice Water कितना फायदेमंद? यहां जानें

October 21, 2025

5 इंग्रेडिएंट्स में तैयार करें स्पंजी और टेस्टी चॉकलेट केक

October 21, 2025

क्या आपका चेहरा इन हिस्सों में बार-बार मुंहासे देता है?

October 21, 2025
OnePlus 15 और Ace 6 की लॉन्च डेट घोषित: जानिए दोनों धांसू स्मार्टफोन्स के फीचर्स और डिटेल्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

OnePlus 15 और Ace 6 की लॉन्च डेट घोषित: जानिए दोनों धांसू स्मार्टफोन्स के फीचर्स और डिटेल्स
OnePlus 15 और Ace 6 की लॉन्च डेट घोषित: जानिए दोनों धांसू स्मार्टफोन्स के फीचर्स और डिटेल्स
OnePlus 15 और Ace 6 की लॉन्च डेट घोषित: जानिए दोनों धांसू स्मार्टफोन्स के फीचर्स और डिटेल्स
OnePlus 15 और Ace 6 की लॉन्च डेट घोषित: जानिए दोनों धांसू स्मार्टफोन्स के फीचर्स और डिटेल्स