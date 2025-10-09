iPhone चोरी का सबसे बड़ा केस: एक फोन से 18 गिरफ्तार, 40,000 फोन बरामद

लंदन में हाल ही में iPhone चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। यह यूनाइटेड किंगडम का अब तक का सबसे बड़ा मोबाइल चोरी का मामला माना जा रहा है।

सब कुछ शुरू हुआ एक ही चोरी हुए iPhone से। एक व्यक्ति ने अपने खोए हुए फोन को ट्रैक करने की कोशिश की, और इसी दौरान पुलिस ने एक बड़े नेटवर्क का पता लगाया, जो कथित तौर पर लंदन से हांगकांग तक हजारों चोरी हुए iPhones को तस्करी कर रहा था।

एक साल में 40,000 फोन चोरी

पुलिस के अनुसार, पिछले एक साल में लगभग 40,000 फोन, जिनकी कीमत कई मिलियन पाउंड बताई जा रही है, तस्करी के जरिए भेजे गए। हांगकांग में नवीनतम iPhone मॉडल की कीमत लगभग £3,700 थी। अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 2,000 से अधिक चोरी हुए फोन बरामद किए गए हैं।

मुख्य आरोपी दो अफगान नागरिक और एक 29 वर्षीय भारतीय नागरिक हैं। पुलिस का अनुमान है कि ये लोग लंदन में हुए लगभग 40% iPhone चोरी के मामलों के पीछे हो सकते हैं।

यह मामला कैसे शुरू हुआ

क्रिसमस ईव पर चोरी हुए एक iPhone का पता एक वेयरहाउस (गोदाम) के पास हीथ्रो एयरपोर्ट पर चला। जब सुरक्षा कर्मियों ने उस शिपमेंट को चेक किया, तो वहां लगभग 900 फोन मिले, जिनमें से अधिकांश चोरी हुए थे। इस खोज ने एक व्यापक जांच की शुरुआत की, जिससे पुलिस ने कई शिपमेंट्स के बीच संबंध जोड़कर पूरे तस्करी नेटवर्क का पता लगाया।

पुलिस की कार्रवाई

संदिग्धों के घर और वाहनों पर छापेमारी की गई। पुलिस को कई फोन के बॉक्स मिले, जिन्हें फॉयल में लपेटा गया था, ताकि ट्रैकिंग सिस्टम काम न करे। गिरफ्तारी के समय बॉडीकैम पर ड्रामेटिक दृश्य कैद हुए, जिसमें पुलिस ने कारें रोकीं और टैजर का इस्तेमाल किया। जांच के बाद हजारों और चोरी हुए फोन बरामद हुए।