बिना ड्राइवर के चलेगा ये Auto! फुल चार्ज में चलेगा 120KM, कीमत होगी सिर्फ…
Home > टेक - ऑटो > बिना ड्राइवर के चलेगा ये Auto! फुल चार्ज में चलेगा 120KM, कीमत होगी सिर्फ…

बिना ड्राइवर के चलेगा ये Auto! फुल चार्ज में चलेगा 120KM, कीमत होगी सिर्फ…

यह गाड़ी बिना ड्राइवर के चल सकती है और इसे खासतौर पर एयरपोर्ट, आईटी पार्क, कॉलेज कैंपस और स्मार्ट सिटी जैसे इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी सबसे खास बात है कि यह सिर्फ 4 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में उपलब्ध है.

By: Renu chouhan | Published: October 2, 2025 9:02:59 AM IST

बिना ड्राइवर के चलेगा ये Auto! फुल चार्ज में चलेगा 120KM, कीमत होगी सिर्फ…

भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनोवेशन लगातार बढ़ रहे हैं. इसी कड़ी में भारतीय कंपनी ओमेगा सेकी मोबिलिटी (Omega Seiki Mobility) ने दुनिया का पहला ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर “स्वयंगति” लॉन्च कर दिया है. यह गाड़ी बिना ड्राइवर के चल सकती है और इसे खासतौर पर एयरपोर्ट, आईटी पार्क, कॉलेज कैंपस और स्मार्ट सिटी जैसे इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी सबसे खास बात है कि यह सिर्फ 4 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में उपलब्ध है.

कीमत और फीचर्स
स्वयंगति इलेक्ट्रिक ऑटो को चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है. कंपनी ने इसे आधुनिक तकनीकों जैसे LiDAR, GPS और AI सिस्टम से लैस किया है, जो गाड़ी को खुद से सुरक्षित तरीके से चलने में मदद करते हैं. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4 लाख रुपये है. यह मॉडल प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है और कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है.

जल्द आएगा कार्गो मॉडल
ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने यह भी घोषणा की है कि स्वयंगति का कार्गो वर्जन भी जल्द लॉन्च होगा. इसकी शुरुआती कीमत 4.15 लाख रुपये रखी गई है. यह गाड़ी एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर तक चल सकती है, जो शहरी इलाकों में छोटे सफर के लिए काफी अच्छी रेंज है. यह मॉडल खासकर सामान ढोने के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है.

कैसे काम करता है स्वयंगति?
यह गाड़ी कंपनी के खुद के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म पर बनी है. इसमें एक खास AI सिस्टम है जो रास्तों को मैप करके गाड़ी को खुद चलाता है. इसे चलाने से पहले रास्ते की मैपिंग करनी होती है. इसमें लगा LiDAR सिस्टम लेजर लाइट से आसपास की बाधाओं को पहचानता है और AI सिस्टम 6 मीटर तक की दूरी से रुकावट को डिटेक्ट कर लेता है. इसके अलावा, इसमें दूर से ही सेफ्टी कंट्रोल करने की भी सुविधा है.

भारत के लिए गर्व की बात
2025 की McKinsey रिपोर्ट के अनुसार, साल 2030 तक दुनिया का ऑटोनोमस गाड़ियों का बाजार 620 अरब डॉलर से ज्यादा का हो जाएगा. स्वयंगति भारत की पहली ऐसी गाड़ी है, जो इस क्षेत्र में देश को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला सकती है. कंपनी के फाउंडर और प्रेजिडेंट उदय नारंग का कहना है कि यह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि भारतीय परिवहन के भविष्य की दिशा है.

Tags: omegaomega seiki mobilityswayamgati auto
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जेनिफर विंगेट ने अपने ही पति को सबके सामने जड़...

October 2, 2025

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़...

October 2, 2025

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025
बिना ड्राइवर के चलेगा ये Auto! फुल चार्ज में चलेगा 120KM, कीमत होगी सिर्फ…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बिना ड्राइवर के चलेगा ये Auto! फुल चार्ज में चलेगा 120KM, कीमत होगी सिर्फ…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिना ड्राइवर के चलेगा ये Auto! फुल चार्ज में चलेगा 120KM, कीमत होगी सिर्फ…
बिना ड्राइवर के चलेगा ये Auto! फुल चार्ज में चलेगा 120KM, कीमत होगी सिर्फ…
बिना ड्राइवर के चलेगा ये Auto! फुल चार्ज में चलेगा 120KM, कीमत होगी सिर्फ…
बिना ड्राइवर के चलेगा ये Auto! फुल चार्ज में चलेगा 120KM, कीमत होगी सिर्फ…