Nothing Phone 3a Lite आया धमाके के साथ! इतनी कम कीमत में इतना सब? जानें सबकुछ

लंबे इंतजार के बाद Nothing ने अपना सबसे किफायती स्मार्टफोन Nothing Phone 3a Lite लॉन्च कर दिया है. यह फोन ब्रांड की वही पहचान लेकर आता है जिसके कारण Nothing दुनिया भर में पसंद किया जाता है- ट्रांसपेरेंट डिजाइन और Glyph Interface. फोन की पहली झलक ही बता देती है कि यह भी उसी प्रीमियम फील को फॉलो करता है जिसे Nothing अपने हर फोन में दिखाता है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कम कीमत में भी इसमें वह सभी चीजें दी गई हैं जो यूज़र एक स्टाइलिश, मॉडर्न और परफॉर्मेंस-फोकस्ड फोन से उम्मीद करते हैं.

भारत में कीमत: क्या यह सबसे बेस्ट वैल्यू फोन है?

भारत में Nothing Phone 3a Lite की कीमत Rs 20,999 से शुरू होती है, जिसमें आपको 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है. अगर आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो 256GB वाला मॉडल Rs 22,999 में मिलेगा. दिलचस्प बात यह है कि कंपनी बैंक ऑफर्स के साथ Rs 1,000 की अतिरिक्त छूट भी दे रही है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत और कम होकर Rs 19,999 और Rs 21,999 रह जाती है. इस कीमत में ट्रांसपेरेंट डिजाइन, बड़ा AMOLED डिस्प्ले और एक दमदार प्रोसेसर मिलना वाकई इसे एक मजबूत ऑप्शन बनाता है.

डिस्प्ले क्वालिटी: बड़ा AMOLED स्क्रीन और तेज रिफ्रेश रेट

Nothing Phone 3a Lite में कंपनी ने 6.77-इंच AMOLED डिस्प्ले दिया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इतना बड़ा स्क्रीन होने की वजह से यह वीडियो देखने, गेम खेलने और स्क्रॉलिंग के लिए बेहद स्मूद और प्रीमियम अनुभव देता है. इसकी 3000 निट्स पीक ब्राइटनेस इसे धूप में भी बेहद क्लियर और विजिबल बनाती है. डिस्प्ले क्वालिटी इस फोन की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है.

परफॉर्मेंस: MediaTek 7300 Pro की दमदार पावर

फोन में MediaTek Dimensity 7300 Pro SoC दिया गया है, वही चिपसेट जो CMF Phone 2 Pro में भी इस्तेमाल हुआ था. यह चिपसेट मल्टीटास्किंग, गेमिंग और रोजमर्रा के कामों को बिना किसी लैग के आसानी से संभाल लेता है. बैकग्राउंड में कई ऐप्स चलने के बावजूद भी फोन स्मूद रहता है और हीटिंग समस्या बहुत कम देखने को मिलती है.

कैमरा सेटअप: ट्रिपल कैमरा सिस्टम के साथ शानदार फोटोस

Nothing Phone 3a Lite में पीछे की तरफ 50MP का मुख्य कैमरा दिया गया है जो OIS सपोर्ट करता है. इसके साथ 8MP का अल्ट्रावाइड और 2MP मैक्रो कैमरा दिया गया है. तस्वीरों में डिटेलिंग और कलर काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, खासकर डेटाइम शॉट्स में. अल्ट्रावाइड लैंडस्केप और ग्रुप फोटो के लिए काफी काम आता है. फ्रंट में 16MP सेल्फी कैमरा दिया गया है जो ब्राइट, शार्प और नैचुरल सेल्फी देता है- सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए बिल्कुल सही.

बैटरी लाइफ और चार्जिंग: पूरे दिन चलने वाला पावरहाउस

फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो आसानी से एक दिन से ज्यादा चल सकती है. इसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है, हालांकि बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता. आपको अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा, लेकिन यह आजकल कई ब्रांड्स में काफी आम हो गया है.

डिज़ाइन और Glyph Interface: Nothing की पहचान बरकरार

यह फोन ट्रांसपेरेंट बैक और ग्लिफ लाइट के साथ आता है, जो कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन पर अलग-अलग तरह से ग्लो करता है. इसे आप अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं. ग्लिफ इंटरफेस इसे भी बाकी फोनों से अलग बनाता है. इसके अलावा इसमें IP54 रेटिंग और Panda Glass Protection दी गई है, जिससे यह धूल और पानी की छपक से सुरक्षित रहता है.

Essential Key: स्मार्टफोन की नई खास सुविधा

Nothing ने इसमें एक नया Essential Key भी दिया है जिससे आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वॉइस मेमो सेव कर सकते हैं और बाद में Essential Space में जाकर उन्हें देख सकते हैं. यह फीचर खास तौर पर उन यूज़र्स के लिए बेहद उपयोगी है जिन्हें जल्दी-जल्दी नोट्स कैप्चर करने होते हैं.