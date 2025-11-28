Home > टेक - ऑटो > Nothing Phone 3a Lite हुआ लॉन्च, फीचर है धमाकेदार, जान लें फोन की कीमत..!

Nothing Phone 3a Lite: Nothing Phone 3a Lite भारत में लॉन्च हुआ है. इसमें Dimensity 7300 Pro, 6.77-इंच AMOLED डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा, 5000mAh बैटरी और नया Glyph Light है.

By: sanskritij jaipuria | Published: November 28, 2025 11:18:23 AM IST

Nothing Phone 3a Lite: Nothing ने भारत में अपना नया Phone 3a Lite पेश कर दिया है. ये मॉडल कंपनी की 3a सीरीज का हिस्सा है और मिड-रेंज स्मार्टफोन सेगमेंट में रखा गया है. डिजाइन में एक खास बदलाव ये है कि इस बार नोटिफिकेशन के लिए नया Glyph Light दिया गया है.

 कीमत और उपलब्धता

Phone 3a Lite दो स्टोरेज ऑप्शन में आया है-

 8GB + 128GB: ₹20,999
 8GB + 256GB: ₹22,999

बैंक ऑफर्स के साथ शुरुआती कीमतें थोड़ा कम होंगी- 128GB मॉडल ₹19,999 और 256GB मॉडल ₹21,999 में मिल सकता है. फोन ब्लैक, ब्लू और व्हाइट रंगों में मिलेगा और इसकी बिक्री 5 दिसंबर से शुरू होगी. इसे Flipkart, Vijay Sales, Croma और अन्य स्टोर्स से खरीदा जा सकेगा.

 सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले

फोन में Nothing OS 3.5 दिया गया है, जो Android 15 पर बेस्ड है. कंपनी तीन बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट और छह साल तक सुरक्षा अपडेट देने का वादा कर रही है. डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.77 इंच का फुल-HD+ AMOLED पैनल मिलता है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट, 3,000 निट्स पीक ब्राइटनेस (HDR), 387 ppi और 2,160Hz PWM डिमिंग का सपोर्ट है.

 प्रोसेसर और स्टोरेज

फोन में MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट है, साथ में 8GB RAM दी गई है. इसके अलावा 8GB तक की वर्चुअल RAM भी जोड़ी जा सकती है. स्टोरेज बढ़ाने के लिए microSD कार्ड का ऑप्शन मौजूद है, जिसके जरिए इसे 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.

 कैमरा सेटअप

पीछे तीन कैमरे दिए गए हैं-

 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा (OIS और EIS के साथ)
 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा-वाइड कैमरा
 अन्य सेंसर

फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है. वीडियो के लिए ये फोन 4K रिकॉर्डिंग 30fps पर और 1080p स्लो-मोशन 120fps पर कर सकता है. कैमरा मोड्स में पोर्ट्रेट, नाइट मोड, मैक्रो और Ultra XDR शामिल हैं.

 बैटरी और अन्य फीचर्स

फोन में 5,000mAh बैटरी दी गई है, जो 33W वायर्ड चार्जिंग और 5W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करती है.

अन्य फीचर्स:

 इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर
 IP54 रेटिंग (हल्की धूल और छींटों से सुरक्षा)
 फ्रंट और बैक पर Panda Glass
 वजन: 199 ग्राम
 मोटाई: 8.3mm

Nothing Phone 3a Lite मिड-रेंज सेगमेंट में एक नया ऑप्शन है, जिसमें साफ-सुथरा सॉफ्टवेयर, बड़ा डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा और लंबी बैटरी मिलती है. डिजाइन में Glyph Light इसका अलग पहचान देने वाला बदलाव है.

