भरभराकर गिरे Nothing के इस धाकड़ फोन के दाम! 80 हजार वाला मिलेगा सिर्फ ₹34,000 में, जल्दी जानिए कहां

Nothing Phone 3 इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और उस समय इसकी कीमत iPhone 16 से भी ज्यादा रखी गई थी. कंपनी ने इसे दो वेरिएंट्स में पेश किया था. बेस वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ ₹79,999 में लॉन्च हुआ था, जबकि टॉप वेरिएंट 16GB RAM + 512GB स्टोरेज के साथ ₹89,999 में आया था. इस फोन की खासियत इसका यूनिक डिजाइन, शक्तिशाली कैमरा और हाई-एंड प्रोसेसर है.

By: Renu chouhan | Published: September 16, 2025 6:34:52 AM IST

Nothing Phone 3 इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया गया था और उस समय इसकी कीमत iPhone 16 से भी ज्यादा रखी गई थी. कंपनी ने इसे दो वेरिएंट्स में पेश किया था. बेस वेरिएंट 12GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ ₹79,999 में लॉन्च हुआ था, जबकि टॉप वेरिएंट 16GB RAM + 512GB स्टोरेज के साथ ₹89,999 में आया था. इस फोन की खासियत इसका यूनिक डिजाइन, शक्तिशाली कैमरा और हाई-एंड प्रोसेसर है.

Flipkart Big Billion Days सेल ऑफर
अब फ्लिपकार्ट की Big Billion Days Sale में Nothing Phone 3 पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. सेल 23 सितंबर से शुरू हो रही है और इसमें फोन को लगभग आधी कीमत पर खरीदा जा सकेगा. कंपनी ने बताया कि इस सेल में Nothing Phone 3 को ₹34,999 से शुरू होने वाली कीमत पर खरीदा जा सकेगा.

डिस्काउंटेड कीमतें
इस खास ऑफर के तहत, बेस वेरिएंट की कीमत ₹59,999 और 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत ₹69,999 होगी. वहीं अगर आपके पास पहले से Nothing Phone 1 या Phone 2 है, तो एक्सचेंज ऑफर के जरिए आप इस फोन को और भी कम कीमत पर पा सकते हैं. Phone 1 यूज़र्स के लिए कीमत ₹34,999 और Phone 2 यूज़र्स के लिए ₹44,999 पड़ेगी. इसमें पुराने डिवाइस की एक्सचेंज वैल्यू और बोनस शामिल है.

दमदार डिस्प्ले और डिजाइन
Nothing Phone 3 में 6.67 इंच का Flexible AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसे Corning Gorilla Glass Victus से प्रोटेक्शन मिलता है. यह डिस्प्ले 4,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोन का डिजाइन यूनिक और प्रीमियम है, जो इसे बाकी फ्लैगशिप फोनों से अलग बनाता है.

परफॉर्मेंस और स्टोरेज
फोन में Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो परफॉर्मेंस के मामले में Snapdragon 8 Elite जैसा है. इसमें 16GB तक की RAM और 512GB तक की स्टोरेज दी गई है. यह फोन Nothing OS 3.5 पर चलता है, जो Android 15 पर आधारित है. कंपनी इस फोन के लिए 5 साल तक Android अपडेट्स और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा करती है.

कैमरा सेटअप
Nothing Phone 3 का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका कैमरा है. फोन में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP मेन सेंसर, 50MP पेरिस्कोप लेंस और 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा शामिल हैं. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

बैटरी और चार्जिंग
फोन में 5,500mAh की बैटरी दी गई है, जो 65W वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. इतनी बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग इसे लंबी बैटरी बैकअप के साथ एक पावरफुल फ्लैगशिप बनाती है.

ड्यूरेबिलिटी और सिम सपोर्ट
Nothing Phone 3 को मजबूत बनाने के लिए इसमें IP68 और IP69 रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है. फोन में एक e-SIM और एक फिजिकल सिम का सपोर्ट है.

