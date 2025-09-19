लॉन्च हुआ Nothing Ear (3), अब TALK बटन से बदलेगा कॉलिंग और म्यूजिक का स्टाइल

Nothing Ear 3 launch: Nothing ने अपने नए Ear (3) TWS ईयरबड्स लॉन्च कर दिए हैं. ये ईयरबड्स न सिर्फ बेहतरीन साउंड क्वालिटी और एडवांस नॉइज कैंसलेशन देते हैं, बल्कि इनका नया मेटालिक ट्रांसपेरेंट लुक भी इन्हें प्रीमियम बनाता है. कंपनी का दावा है कि यह ईयरबड्स क्लियर कॉल, रिच ऑडियो और स्मार्ट फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन हैं.

सुपर माइक और TALK बटन

Ear (3) में सबसे खास फीचर है इसका Super Mic, जो चार्जिंग केस में दिया गया है. ड्यूल माइक्रोफोन सिस्टम 95 dB तक बैकग्राउंड नॉइज को दबाकर आपकी आवाज को साफ कैप्चर करता है. इसमें मौजूद TALK बटन से आप तुरंत कॉल कर सकते हैं या फिर वॉइस नोट रिकॉर्ड कर सकते हैं. ये नोट्स Nothing OS वाले डिवाइस पर सीधे Essential Space में सेव और ट्रांसक्राइब हो जाते हैं.

प्रत्येक ईयरबड में तीन डाइरेक्शनल माइक और एक बोन-कंडक्शन VPU दिया गया है, जो जबड़े और कान की माइक्रो-वाइब्रेशन को पकड़कर आवाज और भी साफ करता है. इसके साथ, AI-बेस्ड नॉइज कैंसलेशन और रियल-टाइम एडाप्टिव ANC (45 dB तक) ईयरबड्स को हर स्थिति के अनुसार फिट और एडजस्ट करते रहते हैं.

शानदार साउंड और डिजाइन

इन ईयरबड्स में 12mm डायनेमिक ड्राइवर लगाया गया है, जिसका डाइफ्राम पहले से 20% बड़ा है. इससे बास 4–6 dB और ट्रेबल 4 dB तक बढ़ गया है. यानी आपको ज्यादा डीप बास, क्लीन हाई और रिच मिड्स मिलेंगे.

डिजाइन की बात करें तो Ear (3) में नथिंग का ट्रांसपेरेंट सिग्नेचर लुक दिया गया है, लेकिन इसमें मेटल फिनिशिंग भी जोड़ी गई है. चार्जिंग केस 100% रिसाइकल्ड एल्युमिनियम से बना है और इसमें MIM एंटीना है, जो कनेक्शन को और स्टेबल बनाता है. यह केस और ईयरबड्स IP54 रेटिंग के साथ डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट हैं.

बैटरी और कनेक्टिविटी

Ear (3) एक बार चार्ज करने पर 10 घंटे का प्लेबैक और केस के साथ कुल 38 घंटे का बैकअप देता है. सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पर 10 घंटे का म्यूजिक टाइम मिल सकता है. इसमें Bluetooth 5.4 और LDAC सपोर्ट है, जिससे हाई-क्वालिटी ऑडियो और लो-लेटेंसी गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है.