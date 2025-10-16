Home > टेक - ऑटो > Noise ने भारत में लॉन्च किए Master Buds Max, Bose टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगा प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस

By: Renu chouhan | Published: October 16, 2025 11:03:09 AM IST

Noise ने अपने नए Master Series के तहत पहला ओवर-ईयर हेडफोन – Master Buds Max लॉन्च किया है. इस बार कंपनी ने Bose के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस को आम लोगों तक पहुंचाएगा. ये हेडफोन पहले IFA Berlin 2025 में पेश किए गए थे और अब भारत में लॉन्च हो गए हैं. Bose की साउंड टेक्नोलॉजी के कारण इन हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी काफी क्लियर, डीप और नेचुरल महसूस होती है – चाहे आप ट्रैवल कर रहे हों या रोजमर्रा का काम कर रहे हों.

Bose टेक्नोलॉजी से बना प्रीमियम साउंड एक्सपीरियंस
Noise के को-फाउंडर अमित खत्री ने कहा कि Master Buds Max भारत के ऑडियो सेक्टर में एक बड़ा कदम है. इसमें Bose की Sound टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड ANC (Active Noise Cancellation) और Dynamic EQ दिया गया है, जिससे हर यूज़र को हाई-क्लास साउंड एक्सपीरियंस मिलता है. उनका कहना है कि प्रीमियम टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि लाखों भारतीय यूज़र्स के लिए होनी चाहिए.

शोर को करे गायब – Active Noise Cancellation
Master Buds Max में Adaptive Active Noise Cancellation दी गई है, जो 61 फ़्रीक्वेंसी पॉइंट्स पर टेस्ट की गई है. यह टेक्नोलॉजी आसपास के हर तरह के शोर को खत्म कर देती है – चाहे वो सिटी ट्रैफिक हो, ऑफिस का नॉइज़ या एयरक्राफ्ट इंजन की आवाज़. इस वजह से यूज़र को मिलता है पूरा इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस, जिसमें केवल म्यूज़िक सुनाई देता है, बाकी सब शांति.

Dynamic EQ – साउंड खुद एडजस्ट करेगा
Noise ने पहली बार इस प्राइस रेंज में Dynamic EQ टेक्नोलॉजी दी है. यह फीचर अपने आप साउंड लेवल को उस माहौल के अनुसार एडजस्ट करता है जहाँ आप हेडफोन इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे हर समय साउंड बिल्कुल बैलेंस रहता है — न ज्यादा बास, न ज्यादा ट्रेबल — बस परफेक्ट म्यूज़िक एक्सपीरियंस.

60 घंटे की बैटरी लाइफ – लंबे सफर के लिए परफेक्ट
इन हेडफोन्स की बैटरी भी बेहद दमदार है. Master Buds Max 60 घंटे तक लगातार चल सकता है, यानी एक बार चार्ज करने के बाद कई दिन तक आराम से चलेगा. और अगर जल्दी में हैं तो सिर्फ 10 मिनट की चार्जिंग में 10 घंटे का प्लेबैक टाइम मिल जाता है. यह फीचर खासकर उन लोगों के लिए शानदार है जो अक्सर ट्रैवल करते हैं या दिनभर हेडफोन यूज़ करते हैं.

हल्का, स्टाइलिश और आरामदायक डिज़ाइन
Master Buds Max का वजन सिर्फ 262 ग्राम है, जिससे इसे लंबे समय तक पहनना आसान हो जाता है. इसमें वीगन लेदर ईयर कुशन और एयरोस्पेस ग्रेड मेटैलिक ग्रिल्स लगे हैं जो इसे प्रीमियम और टिकाऊ बनाते हैं. इसका डिज़ाइन ऐसा है कि सिर या कानों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता, इसलिए लंबे म्यूज़िक सेशन में भी कोई थकान महसूस नहीं होती.

स्मार्ट फीचर्स – कॉलिंग से लेकर ऐप कंट्रोल तक
Noise ने इसमें 5 माइक्रोफोन दिए हैं जो कॉल्स के दौरान नॉइज़ कैंसलेशन को बेहतर बनाते हैं. इसके अलावा इसमें ड्यूल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट भी है, जिससे एक साथ दो डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं. यूज़र Noise ऐप से हेडफोन की सभी सेटिंग्स जैसे – ANC मोड, साउंड लेवल और बैटरी स्टेटस आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं.

कीमत और उपलब्धता
Noise Master Buds Max को भारत में 14 अक्टूबर 2025 से खरीदा जा सकता है. इसकी शुरुआती कीमत ₹9,999 रखी गई है. यह हेडफोन तीन रंगों में मिलेगा – Onyx, Titanium और Silver. इसे आप gonoise.com, Amazon, Reliance Digital, Croma और Vijay Sales से खरीद सकते हैं.

