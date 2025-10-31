Home > टेक - ऑटो > अब नहीं डालना पड़ेगा UPI PIN! Samsung Wallet में आएगा धमाकेदार फीचर, अंगूठा दिखाकर होगा पेमेंट

अब कंपनी अपने Samsung Wallet ऐप में एक नया फीचर जोड़ने जा रही है, जिससे यूज़र्स को हर छोटे ट्रांज़ेक्शन के लिए UPI PIN डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब पेमेंट सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन से हो जाएगा.

By: Renu chouhan | Published: October 31, 2025 10:36:26 PM IST

सैमसंग ने अपने यूज़र्स के लिए एक जबरदस्त सुविधा का ऐलान किया है. अब कंपनी अपने Samsung Wallet ऐप में एक नया फीचर जोड़ने जा रही है, जिससे यूज़र्स को हर छोटे ट्रांज़ेक्शन के लिए UPI PIN डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब पेमेंट सिर्फ फिंगरप्रिंट या फेस रिकग्निशन से हो जाएगा. यानी आपकी पहचान ही आपका PIN बन जाएगी.

दिसंबर से शुरू होगा नया फीचर
Samsung India के Senior Director, मधुर चतुर्वेदी ने बताया कि यह फीचर दिसंबर 2025 से रोल आउट किया जाएगा. उन्होंने कहा- “Samsung Wallet में अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जोड़ा गया है, जिसमें फिंगरप्रिंट और फेस रिकग्निशन दोनों का उपयोग होगा. अब हर बार PIN डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.” इसका मतलब है कि अब Galaxy डिवाइस यूज़र्स अपने फोन की फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन के जरिए ही UPI पेमेंट कर सकेंगे.

UPI Lite जैसा ही नया एक्सपीरियंस
यह फीचर भारत सरकार के UPI Lite सिस्टम से मेल खाता है, जिसमें पहले से ही छोटे ट्रांज़ेक्शन्स के लिए PIN की जरूरत नहीं होती. सैमसंग ने इस सुविधा को अपने वॉलेट ऐप में शामिल कर दिया है ताकि यूज़र्स को तेज़, आसान और सुरक्षित पेमेंट एक्सपीरियंस मिल सके.

नए सैमसंग फोन में होगा UPI सेटअप फीचर
मधुर चतुर्वेदी ने आगे बताया कि अगले साल की शुरुआत से आने वाले नए Samsung स्मार्टफोन्स में एक UPI अकाउंट ऑनबोर्डिंग फीचर भी दिया जाएगा. यानि जब आप नया फोन सेटअप करेंगे, तभी आप अपना UPI अकाउंट सीधे फोन से लिंक कर पाएंगे. इससे डिजिटल पेमेंट्स और भी आसान और इंस्टेंट हो जाएंगी.

अब मैन्युअली कार्ड नंबर डालने की जरूरत नहीं
सैमसंग वॉलेट में जल्द ही एक और बड़ा अपडेट आने वाला है. कंपनी अब अपने वॉलेट में क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को सीधे ऑनलाइन उपयोग करने की सुविधा देने वाली है. इसका मतलब है कि पेमेंट के समय आपको हर बार कार्ड डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी- सब कुछ ऑटो-फिल और सिक्योर तरीके से होगा.

सैमसंग का नया Galaxy XR हेडसेट भी लॉन्च
इसी के साथ सैमसंग ने अपना नया Galaxy XR हेडसेट भी लॉन्च किया है, जो सीधे Apple Vision Pro को टक्कर देगा. यह डिवाइस Google, Samsung और Qualcomm Technologies के संयुक्त सहयोग से तैयार किया गया है और Android XR प्लेटफॉर्म पर काम करता है. कंपनी के अनुसार, यह हेडसेट एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) तकनीक का हिस्सा है, जिसमें भविष्य में AI Glasses और नए स्मार्ट फॉर्म फैक्टर्स भी शामिल होंगे.

