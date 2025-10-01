कभी जवां दिलों की धड़कन थी ये कार… गायब होते ही Creta ने ली जगह! अब वही कंपनी ला रही धांसू SUV
इसका नाम Nissan Kite रखा जा सकता है और भारत में इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. इस मौके पर निसान के ग्लोबल डिजाइन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अल्फोंसो अल्बैसा और सीनियर डिजाइन डायरेक्टर केन ली इस नई कार का डिजाइन विजन पेश करेंगे.

By: Renu chouhan | Published: October 1, 2025 9:43:50 AM IST

निसान भारतीय बाजार में एक बार फिर जोरदार वापसी की तैयारी कर रही है. कंपनी 7 अक्टूबर 2025 को अपनी नई C-सेगमेंट SUV का ग्लोबल डेब्यू करने जा रही है. यह SUV भारत में बेहद पॉपुलर गाड़ियों Hyundai Creta और Kia Seltos को सीधी चुनौती देगी. रिपोर्ट्स के अनुसार इसका नाम Nissan Kite रखा जा सकता है और भारत में इसे 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. इस मौके पर निसान के ग्लोबल डिजाइन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अल्फोंसो अल्बैसा और सीनियर डिजाइन डायरेक्टर केन ली इस नई कार का डिजाइन विजन पेश करेंगे.

रेनो डस्टर पर बेस्ड लेकिन डिजाइन अलग
खबरों के अनुसार निसान की आने वाली यह SUV तीसरी पीढ़ी की रेनो डस्टर पर आधारित होगी. दोनों गाड़ियां प्लेटफॉर्म, इंजन और कई पार्ट्स साझा करेंगी, लेकिन निसान ने इसमें नया डिजाइन देने की योजना बनाई है. सामने आए टीजर में देखा जा सकता है कि इसमें निसान की सिग्नेचर ग्रिल दी गई है, जिसमें पतली क्रोम स्ट्रिप्स लगाई गई हैं. इसके अलावा एल-शेप कनेक्टेड LED DRLs कार को और भी आकर्षक और मॉडर्न लुक देते हैं.

फीचर्स से होगी ज्यादा एडवांस
निसान इस SUV को फीचर्स के मामले में डस्टर से ज्यादा एडवांस बनाने जा रही है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीपल ड्राइव मोड्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसी खूबियां दी जा सकती हैं. इसके साथ ही रियर एसी वेंट्स और 360-डिग्री कैमरा जैसी प्रीमियम सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी. इन फीचर्स के कारण यह SUV मिड-साइज सेगमेंट में एक प्रीमियम और हाई-टेक ऑप्शन बन सकती है.

इंजन और पावर के विकल्प
नई SUV के इंजन विकल्प रेनो डस्टर से लिए जा सकते हैं. इसमें 1.3 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 160bhp की पावर देगा, जबकि 1.2 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन से 130bhp की पावर मिलेगी. इस गाड़ी में मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स दिए जाएंगे. इसके टॉप वेरिएंट्स में 4X4 ड्राइवट्रेन का विकल्प भी होगा. इसके अलावा कंपनी इसका हाइब्रिड वर्जन बाद में पेश कर सकती है. चर्चाएं यह भी हैं कि इसका CNG वर्जन रेट्रोफिट ऑप्शन के तौर पर लाया जा सकता है.

भारतीय बाजार में मुकाबला
निसान की यह SUV भारतीय बाजार में Creta, Seltos और Maruti Victorious जैसी बेस्टसेलर गाड़ियों से मुकाबला करेगी. इस समय मिड-साइज SUV सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है और ग्राहकों के बीच इसकी मांग सबसे ज्यादा है. ऐसे में निसान की यह एंट्री कंपनी के लिए बड़ा गेमचेंजर साबित हो सकती है.

