Nissan Micra vs Hyundai i20: स्पेस, स्टाइल और सेफ्टी में किसकी बादशाहत, यहां जानें सारी डिटेल्स

Nissan Micra vs Hyundai i20: भारतीय बाजार में हैचबैक कारें हमेशा से पसंदीदा रही हैं. इस सेगमेंट में निसान माइक्रा और हुंडई आई20 दो अलग-अलग सोच को दर्शाती हैं—एक कॉम्पैक्ट और सरल, दूसरी प्रीमियम और फीचर-लोडेड.

डिज़ाइन और लुक्स:

Nissan Micra का डिज़ाइन गोल और कॉम्पैक्ट है, जो शहर में आसान ड्राइविंग के लिए उपयुक्त लगता है. वहीं Hyundai i20 ज्यादा स्टाइलिश, शार्प लाइनों और प्रीमियम अपील के साथ आती है. i20 का एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक महसूस होते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस:

Micra में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता था, जो स्मूद और किफायती ड्राइव देता है. यह शहर के ट्रैफिक में आरामदायक अनुभव देती है. दूसरी ओर, i20 में पेट्रोल के साथ टर्बो विकल्प भी मिलता है, जो ज्यादा पावर और बेहतर हाईवे परफॉर्मेंस देता है. ड्राइविंग के शौकीनों के लिए i20 ज्यादा रोमांचक साबित होती है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी:

Micra में बेसिक फीचर्स मिलते हैं—पावर विंडो, एयरबैग और म्यूजिक सिस्टम जैसे जरूरी विकल्प. वहीं i20 प्रीमियम फीचर्स से लैस है, जैसे बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स. टेक्नोलॉजी के मामले में i20 साफ तौर पर आगे है.

स्पेस और कम्फर्ट:

Micra कॉम्पैक्ट है, इसलिए शहर में पार्किंग आसान रहती है. हालांकि, पीछे बैठने वालों के लिए स्पेस थोड़ा सीमित हो सकता है. i20 में ज्यादा लेगरूम और बेहतर सीट कम्फर्ट मिलता है, जो लंबी यात्राओं के लिए फायदेमंद है.

कीमत और वैल्यू:

Micra आमतौर पर बजट-फ्रेंडली विकल्प रही है. इसकी कीमत (5.99 लाख) है. तो वहीं i20 की कीमत (6.63 लाख) ज्यादा है, लेकिन उसके फीचर्स और प्रीमियम फील इसे पैसे वसूल बनाते हैं.

कौन-सी कार है बेहतर?

अगर आप किफायती, सरल और शहर के लिए आसान कार चाहते हैं तो Nissan Micra अच्छा विकल्प है. लेकिन यदि आप स्टाइल, फीचर्स, स्पेस और बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो Hyundai i20 ज्यादा संतुलित और आकर्षक पैकेज साबित होती है. दिल जीतने की बात करें, तो i20 अपने प्रीमियम अनुभव के कारण एक कदम आगे नजर आती है.

Celerio vs Wagon R: माइलेज, स्पेस और परफॉर्मेंस में कौन है बेहतर? किसे खरीदना होगा सही?