Celerio vs Wagon R: माइलेज, स्पेस और परफॉर्मेंस में कौन है बेहतर? किसे खरीदना होगा सही?

Maruti Suzuki Wagon R vs Maruti Suzuki Celerio: मारुति सुजुकी की लोकप्रिय कारों में सेलेरियो और वैगन आर का नाम सबसे ऊपर आता है. दोनों ही कारें शहर में चलाने के लिए सही हैं, लेकिन उनकी डिजाइन, स्पेस, इंजन और माइलेज में कुछ जरूरी अंतर हैं. इसलिए ये समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौन-सी कार बेहतर रहेगी.

यदि आपकी प्राथमिकता ईंधन की बचत है, तो सेलेरियो इसमें बेहतर साबित होती है. इसके पेट्रोल वेरिएंट्स लगभग 26.68 kmpl तक का माइलेज देते हैं. ये रोजाना शहर में ड्राइविंग करने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है. इसके मुकाबले, वैगन आर का माइलेज थोड़ा कम है, लगभग 23.56 से 25.19 kmpl. इसका मतलब है कि लंबी दूरी या रोजमर्रा की सवारी में सेलेरियो आपको ईंधन पर थोड़ी बचत दे सकती है.

डिजाइन और इंटीरियर स्पेस

वैगन आर की सबसे बड़ी खासियत उसका ‘टॉल-बॉय’ डिजाइन है. इसका मतलब है कि इसमें हेडरूम और केबिन स्पेस ज्यादा है, जो परिवार के लिए आरामदायक है. इसमें बैठने में जगह ज्यादा मिलती है और सामान रखने के लिए भी पर्याप्त जगह है. वहीं, सेलेरियो का डिजाइन ज्यादा कॉम्पैक्ट और पारंपरिक है. ये शहर के ट्रैफिक में आसानी से पार्क हो जाती है और चलाने में हल्की महसूस होती है.

इंजन और परफॉर्मेंस

दोनों कारों में 1.0 लीटर इंजन मिलता है, लेकिन वैगन आर में एक ज्यादा शक्तिशाली 1.2 लीटर इंजन का ऑप्शन भी उपलब्ध है. ये हाईवे या लंबी दूरी की ड्राइविंग के लिए बेहतर है. दूसरी ओर, सेलेरियो मेन रूप से शहर के अंदर हल्की ड्राइव और बेहतर माइलेज के लिए डिजाइन की गई है. इसलिए अगर आप ज्यादातर शहर में ही ड्राइव करते हैं, तो सेलेरियो पर्याप्त साबित होगी.

कीमत और ट्रांसमिशन

सेलेरियो की शुरुआती कीमत लगभग ₹4.70 लाख है, जबकि वैगन आर की कीमत थोड़ी ज्यादा, लगभग ₹4.99 लाख से शुरू होती है. दोनों में मैनुअल और ऑटोमैटिक गियर शिफ्ट (AGS/AMT) ऑप्शन मौजूद हैं.

किसे चुनें?

सेलेरियो चुनें अगर आप पहली बार कार खरीद रहे हैं, शहर में रहते हैं और बेहतर माइलेज चाहते हैं. वैगन आर चुनें अगर आपके परिवार के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, आप लंबी यात्रा करते हैं और एक प्रैक्टिकल कार चाहते हैं.

कुल मिलाकर, सेलेरियो छोटी, ईंधन-कुशल और शहर के लिए सही है, जबकि वैगन आर परिवार के लिए ज्यादा आरामदायक, विशाल और बहुमुखी कार है. आपकी जरूरत और प्राथमिकताओं के आधार पर दोनों ही अपने-अपने फायदे देती हैं.