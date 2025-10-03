Arattai के बाद अब आ गया Nyburs App, जानें क्या है ये और कैसे करता है काम?

स्वदेशी ऐप्स की एक नई क्रांति देखी जा रही है. Arattai की सफलता के बाद अब एक और देसी सोशल नेटवर्किंग ऐप Nyburs चर्चा में है. खास बात ये है कि ये ऐप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए “‘स्वदेशी अपनाओ’ के आह्वान के बाद तेजी से फेमस हो रहा है.

डिजिटल इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने Zoho जैसे देसी टूल्स को अपनाकर जो शुरुआत की, उसी राह पर अब आम लोग भी बढ़ रहे हैं. Arratai के बाद अब Nyburs ऐप को भी लोग हाथों-हाथ ले रहे हैं. आइए जानते हैं, आखिर क्या है Nyburs और क्यों ये भारत का अगला बड़ा सोशल प्लेटफॉर्म बन सकता है.

क्या है Nyburs ऐप?

Nyburs एक हाइपरलोकल सोशल नेटवर्किंग ऐप है जिसे खासतौर पर लोगों को उनके पड़ोस, समुदाय और स्थानीय गतिविधियों से जोड़ने के लिए बनाया गया है. इसकी शुरुआत साल 2023 में हुई थी और इसे नवीन शर्मा द्वारा लीड किया जा रहा है.

ये प्लेटफॉर्म यूजर्स को उनके आसपास हो रही घटनाओं, स्थानीय व्यापारों, सामाजिक आयोजनों और अपडेट्स से जोड़ता है. Nyburs इंस्टाग्राम और X (पूर्व में ट्विटर) की तरह टाइमलाइन, चैट, ग्रुप्स और लाइव स्ट्रीम जैसे सभी आधुनिक फीचर्स के साथ आता है, लेकिन इसकी खासियत है इसका स्थानीय जुड़ाव और क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट.

कैसे करें Nyburs का इस्तेमाल?

Nyburs का उपयोग करना बेहद आसान है:

1. डाउनलोड करें: ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से Nyburs ऐप इंस्टॉल करें.

2. रजिस्ट्रेशन करें: मोबाइल नंबर डालें और OTP के जरिए लॉग इन करें.

3. प्रोफाइल सेट करें: डिस्प्ले पिक्चर और यूजर आईडी आदि सेट करें.

4. शुरुआत करें: अब आप ऐप के फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं.

Nyburs का इंटरफेस पहली नजर में इंस्टाग्राम और X का मिला-जुला रूप लगता है, लेकिन इसके कई फीचर्स इसे इन दोनों से बिल्कुल अलग और ज्यादा उपयोगी बनाते हैं.

Nyburs के खास फीचर्स

ये ऐप आपको अपने मोहल्ले या इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप्स से जोड़ता है. आप अपने इलाके के लोगों से जुड़ सकते हैं और स्थानीय जानकारी, खबरें, सुझाव या इवेंट्स की जानकारी पा सकते हैं.

अगर आपके इलाके में कोई इवेंट या सभा हो रही है, तो आप उसे सीधे Nyburs पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं. इससे स्थानीय लोग तुरंत अपडेट हो जाते हैं.

यूजर्स यहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं या खुद नया ग्रुप बना सकते हैं. चाहें तो आप लोकल मीटअप्स के लिए ट्राइब बना सकते हैं, या अपने शौक से जुड़े लोगों को खोज सकते हैं.

Nyburs में इनबिल्ट चैट फीचर है जिससे आप अपने ग्रुप्स या दोस्तों से रियल-टाइम में बातचीत कर सकते हैं. फाइल शेयरिंग और सिक्योर मैसेजिंग इसे और उपयोगी बनाते हैं.

आप फोटो, वीडियो, टेक्स्ट या कोई भी अपडेट Nyburs पर टाइमलाइन के रूप में शेयर कर सकते हैं. ये आपके लोकल एरिया के लोगों तक आपकी बात पहुंचाने का बेहतरीन जरिया बन सकता है.

क्यों खास है Nyburs?

स्थानीय भाषाओं का सपोर्ट: ये ऐप भारत की विविध भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिससे हर कोई अपनी मातृभाषा में सहजता से जुड़ सकता है.

कम्युनिटी आधारित जुड़ाव: ये सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, बल्कि एक कम्युनिटी-बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है.

देसी और सुरक्षित: भारतीय सर्वर और सिस्टम्स पर बेस्ड होने के कारण ये ऐप डेटा सेफटी के लिहाज से भी बेहतर विकल्प हो सकता है.