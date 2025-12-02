Home > टेक - ऑटो > Netflix से हट गया है ये फीचर, अब नहीं चल पाएगा टीवी पर वीडियो

नेटफ्लिक्स ने बिना ऐलान मोबाइल ऐप से TV पर कास्टिंग फीचर हटाया. नए Chromecast और Google TV Streamer पर Cast आइकॉन नहीं दिखेगा. केवल पुराने Chromecast और कुछ TVs पर यह सुविधा जारी रहेगी.

By: sanskritij jaipuria | Published: December 2, 2025 10:46:28 AM IST

netflix
netflix


Netflix News: नेटफ्लिक्स ने बिना किसी बड़े ऐलान के अपने मोबाइल ऐप से टीवी और स्ट्रीमिंग डिवाइस पर कंटेंट कास्ट करने का ऑप्शन हटा दिया है. कई लोग देख रहे हैं कि ऐप में दिखने वाला Cast आइकॉन अब गायब हो गया है. कंपनी ने भले ही अलग से घोषणा न की हो, लेकिन अपने सपोर्ट पेज पर इस बदलाव का जिक्र कर दिया है.

कास्टिंग फीचर की मदद से यूजर अपने फोन से ही नेटफ्लिक्स का वीडियो टीवी पर चला सकते थे. ये उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी था जिनके टीवी में ऐप इंस्टॉल करने के लिए जगह कम है, या जो मोबाइल से ही कंट्रोल करना आसान मानते हैं.

किन डिवाइसेज पर अब कास्टिंग नहीं चलेगी?

नई जानकारी के अनुसार, मोबाइल से कास्ट करने का सपोर्ट अधिकतर नए डिवाइसेज के लिए बंद कर दिया गया है. इसमें ये शामिल हैं नए Chromecast मॉडल और Google TV Streamer.

इन डिवाइसेज पर नेटफ्लिक्स ऐप का Cast आइकॉन अब नहीं दिखेगा. कई यूजर्स के लिए ये बदलाव पहले ही लागू हो चुका है और बाकी के लिए भी धीरे-धीरे हटाया जा रहा है.

 कहां अभी भी मिलेगा Cast सपोर्ट?

कुछ पुराने Chromecast डिवाइसेज और ऐसे टीवी जिनमें पहले से Google Cast का इनबिल्ट सपोर्ट है, उनमें अभी भी ये फीचर काम करेगा. यानी पुराने सेटअप वाले यूजर्स फिलहाल कास्टिंग कर सकेंगे.

 यूजर्स की शिकायतें क्या कहती हैं?

Reddit पर एक यूजर ने सबसे पहले इस बदलाव की ओर ध्यान दिलाया था. उन्होंने लिखा कि उनके ऐप से Cast आइकॉन अचानक गायब हो गया. इसके बाद कई और लोगों ने भी यही अनुभव साझा किया.

एक अन्य यूजर ने बताया कि नेटफ्लिक्स सपोर्ट टीम ने उन्हें कहा कि जिन डिवाइसेज में अपना रिमोट होता है, उनमें मोबाइल कास्टिंग की अनुमति नहीं होगी. पहले ही विज्ञापन वाले (ad-supported) प्लान में कास्टिंग की सुविधा नहीं थी और अब बाकी यूजर्स पर भी इसका असर पड़ रहा है.

