Nano Banana ट्रेंड से सावधान! एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, IPS ऑफिसर ने दी चेतावनी

Nano Banana Trend Warning: सोशल मीडिया पर नए-नए ट्रेंड्स आते रहते हैं और लोग बिना सोचे-समझे इनमें शामिल हो जाते हैं. हाल ही में Google Gemini का Nano Banana मॉडल चर्चा का बड़ा कारण बना हुआ है.

By: Renu chouhan | Published: September 23, 2025 6:50:43 AM IST

Nano Banana Trend Warning: सोशल मीडिया पर नए-नए ट्रेंड्स आते रहते हैं और लोग बिना सोचे-समझे इनमें शामिल हो जाते हैं. हाल ही में Google Gemini का Nano Banana मॉडल चर्चा का बड़ा कारण बना हुआ है. इस ट्रेंड की शुरुआत तब हुई जब लोगों ने इससे रीयलिस्टिक 3D फिगरिन्स और रेट्रो-स्टाइल इमेजेस बनानी शुरू कीं. खासकर 80s स्टाइल वाली साड़ियों में तैयार तस्वीरें लोगों का ध्यान खींचने लगीं. लेकिन जहां यह ट्रेंड मजेदार लग रहा है, वहीं इसके पीछे छिपा खतरा काफी बड़ा है.

आईपीएस अफसर की चेतावनी
आईपीएस अधिकारी वी.सी. सज्जनार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रेंड्स में व्यक्तिगत जानकारी साझा करना बेहद खतरनाक हो सकता है. उनका कहना है कि “Nano Banana” ट्रेंड के नाम पर यदि आप अपनी फोटो या पर्सनल डिटेल्स किसी फेक वेबसाइट या अनऑथराइज्ड ऐप्स पर देंगे, तो साइबर अपराधी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं. उन्होंने साफ चेतावनी दी कि इंटरनेट पर वायरल टॉपिक्स के बहकावे में न आएं और अपनी सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें.

सुरक्षा को रखें प्राथमिकता
IPS सज्जनार ने लोगों को समझाया कि सोशल मीडिया पर अपनी खुशियां साझा करना गलत नहीं है, लेकिन बिना जांचे-परखे किसी नए ट्रेंड में कूदना वैसा ही है जैसे बिना देखे गहरे गड्ढे में उतर जाना. उन्होंने कहा कि अपनी फोटो और निजी जानकारी अपलोड करने से पहले दो बार जरूर सोचें. एक बार अगर आपका डेटा गलत हाथों में चला गया तो उसे वापस पाना लगभग असंभव होगा और इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं.

क्यों खतरनाक है “Nano Banana” ट्रेंड?

यह ट्रेंड केवल फोटो या जानकारी साझा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए आपका डाटा दुरुपयोग होने का खतरा भी बढ़ जाता है. बड़ी टेक कंपनियां अक्सर यूजर्स द्वारा अपलोड की गई तस्वीरों और बातचीत को अपने AI मॉडल्स को ट्रेन करने में इस्तेमाल करती हैं.

उदाहरण के तौर पर:
* Google Gemini डिफॉल्ट रूप से यूजर्स की बातचीत को ट्रेनिंग में इस्तेमाल करता है.
* Anthropic (Claude चैटबॉट बनाने वाली कंपनी) ने भी साफ कहा है कि अगर यूजर खुद से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनते, तो उनकी जानकारी ट्रेनिंग में इस्तेमाल होगी.

खुद को कैसे सुरक्षित रखें?
1. किसी भी अनजान वेबसाइट या ऐप पर अपनी पर्सनल डिटेल्स न डालें.
2. फोटो और बैंक डिटेल्स शेयर करने से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं.
3. हर वायरल ट्रेंड को फॉलो करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें.
4. अपने अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स अपडेट रखें.

