पुराने ऑटो को कहें अलविदा! Montra का नया SUPER AUTO बना हर ड्राइवर की पसंद, जानें कीमत और फीचर्स..!

New Electric Auto Launch : भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए Montra Electric ने अपनी नई इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर SUPER AUTO को भारतीय बाजार में उतारा है. ये ऑटो खासतौर पर आरामदायक सफर, बेहतर परफॉर्मेंस और सेफटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे बाकी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से अलग बनाते हैं.

शानदार डिजाइन

Montra Electric का SUPER AUTO एक शानदार ऑटो है. इसका लुक भी काफी स्टाइलिश और मॉडर्न है. इसमें LED हेडलाइट्स दिए गए हैं जो रात में और सुनी गलियों में ड्राइविंग को आसान बनाते हैं. इसके अलावा, रेडियल ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं जो बेहतर पकड़ (ग्रिप) और स्थिरता प्रदान करते हैं.

इस इलेक्ट्रिक ऑटो में नया सस्पेंशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे सफर पहले से ज्यादा आरामदायक होता है. डिजाइन को और भी आकर्षक बनाने के लिए इसे सफेद, नीले, हरे और एक स्पोर्टी ब्लैक एडिशन में उतारा गया है, जिसमें शानदार ग्राफिक्स और डेकल्स भी दिए गए हैं. इसका केबिन ड्राइवर और यात्रियों दोनों के लिए ज्यादा स्पेस वाला और कम्फर्टेबल है.

स्मार्ट टेक्नोलॉजी और एडवांस फीचर्स

SUPER AUTO में Montra Electric ने अपना खास 1M (वन मोंटेरा) कनेक्टेड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दिया है. ये ड्राइवर को रियल टाइम में वाहन की परफॉर्मेंस, बैटरी की स्थिति, नजदीकी चार्जिंग स्टेशन और दूसरे जरूरी डिजिटल फीचर्स की जानकारी देता है. इस स्मार्ट सिस्टम की मदद से वाहन की देखभाल और सफर की योजना बनाना आसान हो जाता है.

दमदार बैटरी और कीमत

इस नए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर की सबसे बड़ी खासियत इसकी 160 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज है, जो इसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है. एक बार चार्ज करने पर ये ऑटो लंबी दूरी तय कर सकता है, जिससे ईंधन की बचत होती है और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता.

Montra Electric ने इसे ₹3,79,500 (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया है, जो इसके फीचर्स और रेंज को देखते हुए एक प्रतिस्पर्धी प्राइस है.