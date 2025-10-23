सत्या नडेला की सैलरी देखकर चौंक जाएंगे आप! 2025 में Microsoft CEO की कमाई पहुंची करोड़ों में

साल 2025 में Microsoft के CEO सत्या नडेला दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाने वाले टेक लीडर्स में शामिल हो गए हैं. कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल उनकी कुल सैलरी $96.5 मिलियन (करीब ₹800 करोड़) तक पहुंच गई है. यह पिछले साल की तुलना में 22% ज़्यादा है.

ज्यादातर कमाई शेयरों से होती है, सैलरी से नहीं

सत्या नडेला की ज्यादातर कमाई Microsoft के शेयरों से होती है, न कि उनकी नियमित सैलरी से. उनकी बेस सैलरी केवल $2.5 मिलियन है, जबकि लगभग 90% आय कंपनी के शेयर प्रदर्शन पर निर्भर करती है. इसका मतलब है कि जितनी तेजी से Microsoft की ग्रोथ होती है, उतनी ही तेजी से नडेला की कमाई भी बढ़ती है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड से हुई Microsoft की जबरदस्त ग्रोथ

नडेला ने 2014 में CEO बनने के बाद Microsoft को नई दिशा दी. उन्होंने कंपनी को AI (Artificial Intelligence) और क्लाउड कंप्यूटिंग (Azure) जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ाया. पिछले तीन सालों में Microsoft के शेयरों की कीमत दोगुनी हो गई है और कंपनी की कुल वैल्यू अब करीब $4 ट्रिलियन है. AI सेक्टर में तेजी ने निवेशकों का भरोसा और बढ़ाया है, जिससे नडेला की इनकम में सीधा इज़ाफा हुआ है.

अन्य टेक CEOs से भी आगे हैं सत्या नडेला

* Nvidia के CEO Jensen Huang ने 2025 में $49.9 मिलियन कमाए,

* Apple के CEO Tim Cook ने 2024 में $74.6 मिलियन कमाए.

S&P 500 की रिपोर्ट के अनुसार, एक औसत CEO की सैलरी करीब $17 मिलियन होती है, लेकिन नडेला की कमाई इससे कई गुना ज़्यादा है.

बोर्ड ने क्यों बढ़ाई नडेला की सैलरी?

Microsoft के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि नडेला की सैलरी में यह इज़ाफा उनकी शानदार लीडरशिप का नतीजा है. उन्होंने Microsoft को AI, क्लाउड और नई टेक्नोलॉजी में टॉप पर पहुंचा दिया है. जैसे-जैसे Microsoft AI की लहर पर सवार हो रहा है, नडेला की सैलरी भी नई ऊंचाइयों को छू रही है.

नडेला की सफलता क्यों है खास?

यह सिर्फ एक सैलरी स्टोरी नहीं है — यह दिखाती है कि आज की टेक दुनिया में लीडरशिप और इनोवेशन कितनी अहमियत रखते हैं. सत्या नडेला का यह रिकार्ड ब्रेकिंग पैकेज साबित करता है कि Microsoft अपनी सफलता का बड़ा श्रेय उन्हीं को देता है.