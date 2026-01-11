MG Hector Plus vs Hyundai Alcazar: इंजन से लेकर फीचर्स तक, जानें कौन सी गाड़ी है बेहतर?

MG Hector Plus vs Hyundai Alcazar: अगर आप 7‑सीटर SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो MG Hector Plus और Hyundai Alcazar दोनों ही पॉपुलर ऑप्शन हैं. दोनों में वेरिएंट‑वार कीमत, फीचर्स और ड्राइविंग एक्सपीरिएंस अलग‑अलग है. नीचे हम आसान भाषा में हर चीज समझाते हैं.

कीमत (Price) – कितना खर्च आएगा?

MG Hector Plus की कीमत- MG Hector Plus की एक्स‑शोरूम कीमत (गीयर, इंजन वेरिएंट के अनुसार) लगभग ₹17.29 लाख से शुरू होकर ₹22.93 लाख तक हो सकती है. इसका मतलब है कि बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक कीमत में फर्क रहता है.

ध्यान दें: ऑन‑रोड कीमतें शहर, टैक्स और इंस्योरेंस के हिसाब से ऊपर‑नीचे हो सकती हैं.

Hyundai Alcazar की कीमत

Hyundai Alcazar की एक्स‑शोरूम कीमत करीब ₹14.99 लाख से ₹21.55 लाख तक है, यानी Alcazar आमतौर पर Hector Plus से थोड़ा सस्ता शुरू होता है.

स्पेस और आराम (Space & Comfort)

MG Hector Plus- ये लंबी और चौड़ी SUV है, इसलिए केबिन में जगह ज्यादा मिलती है. मिडिल रो में 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं. थर्ड रो भी बड़ा है, तो बड़े लोग भी थोड़ा बेहतर बैठ सकते हैं.

Hyundai Alcazar- Alcazar का केबिन Hector Plus से थोड़ा छोटा है, लेकिन सीटें सही ढंग से लगाई गई हैं. थर्ड रो थोड़ी टाइट महसूस हो सकती है. इसे बच्चे या छोटे वयस्क के लिए बेहतर माना जाता है.

लंबी फैमिली ट्रिप के लिए हेक्टर प्लस थोड़ा बेहतर है. सिटी और रोजमर्रा के लिए Alcazar कंपैक्ट मगर आरामदायक बैठने का ऑप्शन देता है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी (Features & Tech)

Hector Plus – बड़ी टचस्क्रीन और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी (i‑Smart). पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग जैसे मॉडर्न फीचर्स. बड़े SUV जैसा फील और आरामदायक राइड क्वालिटी.

Alcazar- प्रीमियम इंटीरियर फिनिश. 10.25 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 360‑डिग्री कैमरा (कुछ वेरिएंट में). वेंटिलेटेड सीट्स और हाई‑टेक सेफ्टी फीचर्स.

मतलब: दोनों SUVs में हाई‑टेक फीचर्स मिलते हैं, लेकिन हेक्टर प्लस सहज कनेक्टिविटी और बड़े सेमहसूस के लिए जाना जाता है, जबकि Alcazar का इंटीरियर थोड़ा प्रीमियम फील देता है.

इंजन और माइलेज (Engine & Mileage)

MG Hector Plus- ऑप्शन में पेट्रोल‑हाइब्रिड और डीजल इंजन मिलते हैं. पेट्रोल‑हाइब्रिड वाला इंजन CVT ऑटोमेटिक के साथ सिटी तथा हाईवे ड्राइविंग दोनों में आराम देता है.

Hyundai Alcazar- 1.5L टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन में उपलब्ध. Alcazar का माइलेज हल्का सा बेहतर माना जाता है खासकर डीजल वेरिएंट में.

कौन सी कार बेहतर है (Which Car is better?)

MG Hector Plus क्यों चुने?

अगर आप चाहते हैं ज्यादा स्पेस और बड़े SUV जैसा फील.

लंबी फैमिली ट्रिप पर आराम चाहिए.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी आपके लिए मायने रखते हैं.

Hyundai Alcazar क्यों चुने?

अगर आपका बजट थोड़ा कम है.

आपको बेहतर माइलेज और सिटी ड्राइविंग पसंद है.

आपको प्रेमियम इंटीरियर और अच्छा डील चाहिए.