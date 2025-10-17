Facebook Messenger हो रहा है बंद! 15 दिसंबर के बाद नहीं चलेगा ऐप – कहीं आपकी सारी चैट्स …

अगर आप भी Meta कंपनी के Messenger App का उपयोग करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. मेटा ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वो अपने Messenger Desktop App को जल्द ही बंद करने जा रहा है. विंडोज और मैक पर चलने वाला ये ऐप अब ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा. कंपनी ने यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजकर अलर्ट करना भी शुरू कर दिया है.

मेटा ने टेकक्रंच को जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिसंबर 2025 से Messenger Desktop App को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि इस तारीख के बाद यूजर्स इस ऐप में लॉग इन नहीं कर पाएंगे. जैसे ही आप ऐप को खोलने की कोशिश करेंगे, आपको फेसबुक की आधिकारिक वेबसाइट या फिर messenger.com पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा.

ऐप अनइंस्टॉल करने की सलाह

मेटा की तरफ से ये भी सलाह दी गई है कि यूजर्स 15 दिसंबर के बाद Messenger Desktop App को अपने सिस्टम से हटा दें क्योंकि ये अब किसी भी काम का नहीं रहेगा. AppleInsider ने सबसे पहले इस बदलाव की जानकारी शेयर की थी.

Messenger Chats: क्या आपकी पुरानी चैट्स सेफ रहेंगी?

ऐप के बंद होने के बाद यूजर्स के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि उनकी चैट हिस्ट्री का क्या होगा? मेटा की ओर से बताया गया है कि आपकी चैट्स तब तक उपलब्ध रहेंगी जब तक आपने सीक्योर स्टोरेज ऑप्शन को ऑन किया हुआ है.

Secure Storage क्या है और कैसे करें चेक?

Secure Storage एक ऐसा फीचर है जो आपकी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट्स को आपके सभी डिवाइस पर सेफ रूप से सेव और सिंक करने की सुविधा देता है. ये सुनिश्चित करता है कि आपकी चैट्स किसी भी एक डिवाइस तक सीमित न रहें.

इस फीचर को चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

1. Messenger ऐप की Settings में जाएं.

2. Privacy & Safety सेक्शन खोलें.

3. End-to-End Encrypted Chats पर टैप करें.

4. वहां Message Storage पर जाएं और देखें कि Secure Storage एक्टिव है या नहीं.

अगर यह विकल्प ऑन है, तो आपकी चैट्स सेव रहेंगी. अगर नहीं, तो 15 दिसंबर से पहले इस फीचर को जरूर ऑन कर लें.

मैसेंजर का इस्तेमाल कैसे करें आगे?

ऐप के बंद होने के बाद भी मैसेंजर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद नहीं होगा. आप अब भी Facebook की वेबसाइट या [messenger.com](https://www.messenger.com/) के जरिए अपनी चैट्स और मैसेजिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. मेटा केवल डेस्कटॉप ऐप को बंद कर रहा है, मैसेंजर प्लेटफॉर्म को नहीं.