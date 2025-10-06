Maruti Suzuki Victoris ने मचा डाला तहलका! अब तक हुईं 25,000 बुकिंग्स! जानिए कितना है वेटिंग पीरियड

भारतीय कार मार्केट की दिग्गज कंपनी Maruti Suzuki ने हाल ही में अपनी नई SUV Victoris लॉन्च की है. लॉन्च के कुछ ही हफ्तों में इस मिड-साइज़ SUV की 25,000 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है. Victoris को Arena डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से बेचा जा रहा है और यह Hyundai Creta, Kia Seltos जैसी SUVs को टक्कर दे रही है.

बुकिंग और वेटिंग पीरियड

नई Maruti Suzuki Victoris की शुरूआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10.50 लाख है. SUV की इतनी बड़ी मांग के कारण वेटिंग पीरियड अब लगभग 10 हफ्तों तक है, यानी दो महीने से ज्यादा. हालांकि, वेटिंग पीरियड वेरिएंट, रंग और क्षेत्र के अनुसार बदल सकता है. Victoris में कुल 6 वेरिएंट और 10 कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं. इसके अलावा, SUV में तीन इंजन और तीन ट्रांसमिशन विकल्प मिलते हैं.

इंजन और तकनीकी विकल्प

Victoris में तीन इंजन विकल्प हैं:

⦁ 1,462 cc K15C पेट्रोल इंजन – इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक भी उपलब्ध है. यह पेट्रोल-CNG बाई-फ्यूल विकल्प के साथ भी आती है.

⦁ 1,490 cc M15D पेट्रोल इंजन – यह भी खरीददारों को मिलता है.

ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और e-CVT शामिल हैं. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्ज़न में 4WD AllGrip तकनीक का विकल्प भी है. SUV का माइलेज इंजन और तकनीक पर निर्भर करते हुए 19.07 kmpl से 28.65 kmpl तक है.

मार्केट में Victoris का उद्देश्य

Maruti Suzuki पहले से ही भारतीय यूटीलीटी वाहन सेगमेंट में फ्रॉन्क्स, ब्रेज़ा और ग्रैंड विटारा जैसे मॉडल बेच रही है. Victoris की लॉन्चिंग का मकसद इस सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा में आगे रहना है. कम GST दर, फेस्टिव ऑफर्स और लाभ के कारण, इस SUV से फेस्टिव सीज़न में शानदार सेल्स की उम्मीद है.