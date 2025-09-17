धड़ाम से गिरे मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार! ये गाड़ियां भी हुईं सस्ती, देख लें पूरी List

मारुति सुजुकी इंडिया ने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है. कंपनी ने हाल ही में जीएसटी (GST) दरों में बदलाव का फायदा सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया है. इसके तहत मारुति की कई पॉपुलर कारों के दाम घटा दिए गए हैं. कंपनी ने अपने मॉडल्स पर 1.10 लाख रुपये तक की कटौती की है. इसमें सबसे बड़ा फायदा डिज़ायर ग्राहकों को हुआ है, क्योंकि मारुति की यह सबसे ज्यादा बिकने वाली कार अब करीब 86 हजार रुपये सस्ती हो गई है.

Arena कारों की नई कीमतें

मारुति सुजुकी की Arena कारों में अब ग्राहकों को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है. नई लिस्ट के अनुसार –

* Alto K10 – ₹52,910 सस्ती

* S-Presso – ₹52,143 सस्ती

* WagonR – ₹63,911 सस्ती

* Celerio – ₹62,845 सस्ती

* Eeco – ₹67,929 सस्ती

* Swift – ₹80,966 सस्ती

* Dzire – ₹86,892 सस्ती

* Brezza – ₹48,207 सस्ती

* Ertiga – ₹46,224 सस्ती

Nexa कारों पर भी बड़ी कटौती

Nexa मॉडल्स खरीदने वालों को भी राहत मिली है. इनमें –

* Ignis – ₹69,240 सस्ती

* Baleno – ₹80,667 सस्ती

* Fronx – ₹1,10,384 सस्ती

* Jimny – ₹51,052 सस्ती

* Grand Vitara – ₹67,724 सस्ती

* XL6 – ₹51,155 सस्ती

* Invicto – ₹61,301 सस्ती

क्यों घटे दाम?

दरअसल, नई जीएसटी व्यवस्था (GST 2.0) में सभी ICE और हाइब्रिड कारें अब 18% और 40% स्लैब में आ गई हैं. छोटी कारों (हैचबैक, कॉम्पैक्ट सेडान और कॉम्पैक्ट एसयूवी) पर केवल 18% जीएसटी लगेगा, जबकि बड़ी और लग्जरी कारों पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा. इस बार कोई अतिरिक्त सेस (Cess) नहीं होगा.

पहले जीएसटी 1.0 में कारों पर 28% टैक्स के साथ 1% से 22% तक का सेस लगता था. जिसकी वजह से कुल टैक्स 29% से 50% तक पहुंच जाता था. यही कारण है कि अब कंपनियां ग्राहकों को कम कीमत पर गाड़ियां बेच पा रही हैं.

सिर्फ मारुति ही नहीं, बाकी कंपनियां भी हुईं सस्ती

मारुति सुजुकी के अलावा महिंद्रा, हुंडई, टाटा, टोयोटा, किआ, एमजी, होंडा, रेनो, स्कोडा और फॉक्सवैगन जैसी कंपनियों ने भी कीमतों में कटौती की है. वहीं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर लैंड रोवर, ऑडी और वोल्वो जैसी लग्जरी कार कंपनियों ने भी नई जीएसटी दरों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया है.