Maruti से Mercedes तक: GST 2.0 के बाद ये कारें हुईं सस्ती, बचत Rs 30 लाख तक

GST 2.0 car price: भारत में नया GST 2.0 22 सितंबर 2025 से लागू हो गया है. इसके तहत कारों की कीमतों में सभी सेगमेंट में कमी आई है. छोटे हैचबैक से लेकर प्रीमियम SUVs तक की कीमतें अब कम हो गई हैं. इस बदलाव से ग्राहक 40,000 रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. पहले कारों पर 28% GST और ऊपर से 22% तक का कम्पन्सेशन सेस लगता था. इससे कई बड़ी SUVs और लग्जरी कारों पर कुल टैक्स 50% तक पहुंच जाता था. GST 2.0 में यह सिस्टम सरल हो गया है. अब छोटे और मिड-रेंज सेडान, कॉम्पैक्ट SUVs पर 18% GST लगेगा, जबकि बड़ी SUVs और प्रीमियम मॉडल्स पर फ्लैट 40% टैक्स है. सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई अलग सेसेस नहीं हैं. इसी वजह से कार निर्माता सीधे ग्राहकों को फायदा दे रहे हैं.

मास-मार्केट कारों में बड़ी कटौती

Maruti Suzuki ने अपने कई मॉडल्स की कीमत में भारी कटौती की है. Alto K10, S-Presso, Swift, Dzire और Brezza अब Rs 1.29 लाख तक सस्ती मिल रही हैं. Alto K10 और WagonR जैसे हैचबैक पर कीमत लगभग 20-24% कम हुई है. Maruti का मानना है कि इससे दोपहिया मालिकों को कार खरीदने में मदद मिलेगी.

Tata Motors ने भी अपने सभी मॉडल्स पर कीमतें कम की हैं. Tiago, Tigor, Punch, Altroz, Nexon, Curvv, Harrier और Safari में बदलाव हुआ है. Nexon के कुछ ट्रिम्स Rs 1.55 लाख तक सस्ते हो गए हैं. Harrier और Safari Rs 1.48 लाख तक सस्ते हुए हैं.

Mahindra & Mahindra ने भी बड़े लाभ पास किए हैं. Bolero और Bolero Neo पर Rs 2.56 लाख तक की छूट है. Thar, Scorpio-N, XUV3XO और XUV700 जैसे लोकप्रिय SUVs पर भी भारी कटौती हुई है.

Hyundai Motor India ने i20, Venue, Verna, Creta और Tucson पर Rs 2.40 लाख तक की छूट दी है. Tata और Mahindra से मुकाबला बढ़ा है और Hyundai इस अवसर का फायदा उठा रही है.

Toyota Kirloskar ने Fortuner, Innova Crysta, Innova Hycross और Hilux जैसी लोकप्रिय कारों पर Rs 3.49 लाख तक की कटौती की है. इससे Toyota की MPVs और SUVs प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले ज्यादा किफायती हुई हैं.

हैचबैक, सेडान और कॉम्पैक्ट SUVs

हैचबैक खरीदारों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है. Maruti Alto K10 Rs 1.08 लाख, Celerio Rs 94,100, WagonR Rs 79,600 और Swift Rs 84,600 सस्ते हुए हैं. Tata Tiago और Altroz Rs 75,000 और Rs 1.11 लाख कम हुए हैं. Hyundai Grand i10 Nios और i20 Rs 98,053 तक सस्ते हुए हैं.

सेडान और कॉम्पैक्ट SUV भी सस्ती हुई हैं. Maruti Dzire, Honda Amaze और Hyundai Aura Rs 95,500 तक कम हुए हैं. Tata Punch, Maruti Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet, Mahindra XUV3XO और Skoda Kyaq भी अब सस्ते विकल्प हैं.

लग्जरी कारों में रिकॉर्ड कटौती

लग्जरी कारों में सबसे ज्यादा लाभ मिला है. BMW X7 Rs 9 लाख तक सस्ता हुआ है. Jaguar Land Rover के Range Rover मॉडल Rs 30.4 लाख तक सस्ते हुए हैं. Mercedes-Benz, Audi और Volvo ने भी कई मॉडल्स में बड़ी कटौती की है. इससे लग्जरी कार खरीदना अब आसान हो गया है.

बाजार पर असर

त्योहारों के मौसम में यह बदलाव ग्राहकों को शोरूम तक लाएगा. ऑटो एनालिस्ट्स का कहना है कि इससे कंपनियां तेजी से स्टॉक खत्म कर सकेंगी और FY26 के दूसरे हाफ में बिक्री बढ़ेगी. कम कीमत के कारण कार लोन के EMI भी कम होंगे. ध्यान दें कि EVs पर कोई असर नहीं पड़ा है. वे पहले से ही 5% GST स्लैब में आते हैं. ऑन-रोड कीमत राज्यों के टैक्स, रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के आधार पर अलग रहेगी.