Maruti का बड़ा धमाका! Grand Vitara पर ₹1.80 लाख की छूट – अभी खरीदने का सबसे सही मौका!

अगर आप इस फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो मारुति सुजुकी आपके लिए शानदार मौका लेकर आई है। कंपनी ने अपनी Nexa रेंज की कारों – जैसे Grand Vitara, Fronx, Baleno, Ignis, XL6, Invicto, Ciaz और Jimny – पर इस अक्टूबर में खास ऑफर और डिस्काउंट दिए हैं। मारुति ने अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, और स्क्रैपेज बेनिफिट जैसे कई फायदे दिए हैं। हालांकि, ऑफर शहर-दर-शहर अलग हो सकते हैं, इसलिए डीलर से कन्फर्म करना जरूरी है।

Grand Vitara पर सबसे बड़ा ऑफर – ₹1.80 लाख तक की छूट

मारुति की सबसे चर्चित एसयूवी Grand Vitara पर इस महीने ₹1.80 लाख तक का फायदा मिल रहा है। Strong Hybrid वेरिएंट पर ₹1.80 लाख तक की छूट। Petrol वेरिएंट पर ₹1.50 लाख तक का फायदा, जिसमें ₹57,900 तक के Dominion Edition Accessories शामिल हैं।

CNG मॉडल पर ₹40,000 तक की बचत।

Baleno पर भी मिल रहा है ₹1.05 लाख तक का फायदा। मारुति की पॉपुलर हैचबैक Baleno पर भी इस महीने शानदार डिस्काउंट है।

Delta AMT वेरिएंट पर कुल ₹1.05 लाख तक का लाभ।

इसमें ₹55,000 का Regal Kit, ₹20,000 का Cash Discount, और ₹30,000 का Exchange Bonus शामिल है। बाकी ऑटोमैटिक और CNG वर्जन पर भी ₹1 लाख तक का फायदा मिल सकता है।

Invicto MPV पर ₹1.40 लाख तक की छूट

मारुति की प्रीमियम MPV Invicto के Alpha+ ट्रिम पर इस महीने ₹1.40 लाख तक का ऑफर है। इसमें ₹25,000 का Cash Discount और ₹1.15 लाख का Scrappage Bonus शामिल है। Zeta+ ट्रिम पर सिर्फ ₹1.15 लाख तक का फायदा मिलेगा।

Fronx पर ₹88,000 तक का फायदा

Maruti Fronx Turbo वेरिएंट खरीदने वालों के लिए ₹88,000 तक की छूट है। ₹30,000 का Cash Discount, ₹15,000 का Scrappage Bonus, ₹43,000 की Velocity Edition Accessories. वहीं, 1.2-लीटर पेट्रोल व CNG वर्जन पर ₹22,000 से ₹39,000 तक के लाभ हैं।

Ignis पर ₹75,000 तक का डिस्काउंट

मारुति की छोटी लेकिन स्टाइलिश कार Ignis AMT पर ₹75,000 तक की छूट है। ₹45,000 का Cash Offer, ₹30,000 का Scrappage Bonus. मैनुअल वेरिएंट पर ₹70,000 तक का ऑफर दिया जा रहा है।

Jimny पर ₹70,000 की बचत

ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए अच्छी खबर! Maruti Jimny Alpha Trim पर ₹70,000 का फ्लैट डिस्काउंट है। हालांकि, Zeta वेरिएंट पर कोई ऑफर नहीं दिया गया है।

Ciaz और XL6 पर भी ऑफर

Ciaz, जिसे हाल ही में बंद किया गया है, अब भी कुछ डीलरशिप पर ₹45,000 तक के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। XL6 MPV के पेट्रोल वर्जन पर ₹25,000 का Exchange Bonus और CNG वर्जन पर ₹10,000 का Cash Discount मिलाकर कुल ₹35,000 तक का फायदा मिल रहा है।