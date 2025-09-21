Tim Cook के सामने शख्स ने गिरा दिया iPhone 17 Pro, देखकर नीचे झुके Apple CEO और दिया ऐसा रिएक्शन

Apple के iPhone 17 के लॉन्च ने पूरी दुनिया में फैंस को उत्साहित कर दिया. लोग स्टोर के बाहर लंबी लाइनों में खड़े थे और सभी को नए iPhone का इंतजार था. लेकिन दिल्ली के एक Apple स्टोर के बाहर एक फैन का अनुभव सबको यादगार बन गया.

फैन का अनबॉक्सिंग हादसा

जैसे ही एक शख्स ने अपना नया iPhone 17 Pro अनबॉक्स किया, वह गलती से उसका फोन हाथ से गिर गया. यह वीडियो कैमरे में कैद हो गया और X (पूर्व में Twitter) पर वायरल हो गया. वीडियो में दिख रहा है कि फैन अपने Cosmic Orange iPhone 17 Pro को खोल रहा था और कुछ ही सेकंड में वह फोन गिर गया. भीड़ में सब हैरान रह गए.

Tim Cook की दिल छू लेने वाली प्रतिक्रिया

Tim Cook, Apple के CEO, तुरंत झुककर फोन उठाने पहुंचे. उन्होंने मुस्कुराते हुए फैन को सांत्वना दी और कहा, “It will be ok.” फैन थोड़ा शर्मिंदा जरूर था, लेकिन जल्दी ही संभल गया और फोन Cook को सौंप दिया. मजेदार बात यह हुई कि Cook ने फोन की स्क्रीन पर रखी कागज की शीट पर साइन कर दिया. इस तरह एक छोटा सा हादसा एक यादगार पल में बदल गया.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हुआ. लोगों ने फैन की प्रतिक्रिया और Tim Cook की शांत, मजाकिया प्रतिक्रिया की खूब सराहना की. कई लोगों ने कहा कि यह दिखाता है कि बड़े टेक लीडर्स भी छोटे हादसों को प्यार और सम्मान के साथ संभाल सकते हैं. कुछ ने मजाक में कहा कि अब इस गिरा हुए iPhone और Cook के साइन के साथ यह भविष्य में कलेक्टर्स आइटम बन सकता है.

भारत में iPhone 17 का उत्सव

भारत में iPhone 17 लॉन्च का माहौल त्योहार जैसा था. दिल्ली के Apple Saket स्टोर के बाहर सैकड़ों फैंस सूर्योदय से पहले लाइन में खड़े थे. रातभर इंतजार करने वाले फैंस ने जैसे ही स्टोर के दरवाजे खुले, खुशी में झूम उठे. यह घटना यह साबित करती है कि कभी-कभी छोटे हादसे भी दिल को छू लेने वाले पल में बदल सकते हैं. Tim Cook की प्रतिक्रिया ने यह दिखाया कि सहानुभूति और सकारात्मक रवैया हमेशा काम आता है.