Scorpio Classic या Bolero Neo में कितना फर्क, कौन सी कार है बेहतर,जानें सबकुछ

Mahindra Bolero Neo vs Mahindra Scorpio Classic: स्कॉर्पियो क्लासिक ज्यादा ताकत, बड़ा साइज और हाईवे ड्राइव के लिए बेहतर है. बोलेरो नियो सस्ती, ज्यादा माइलेज देने वाली और शहर में चलाने में आसान SUV है. चुनाव आपकी जरूरत पर निर्भर करता है.

By: sanskritij jaipuria | Published: January 19, 2026 12:48:11 PM IST

Mahindra Bolero Neo vs Mahindra Scorpio Classic: महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक और बोलेरो नियो दोनों ही भारतीय सड़कों पर भरोसेमंद SUV मानी जाती हैं. लेकिन इनका इस्तेमाल और खासियतें अलग-अलग हैं. कौन-सी गाड़ी आपके लिए सही रहेगी, ये आपके बजट, चलाने के तरीके और जरूरतों पर निर्भर करता है.

गाड़ी का इंजन

स्कॉर्पियो क्लासिक में 2.2 लीटर का बड़ा इंजन मिलता है, जो लगभग 130 बीएचपी की ताकत देता है. ये हाईवे पर तेज और स्थिर ड्राइव के लिए ज्यादा बेहतर है. भारी बॉडी होने के बावजूद ये गाड़ी दमदार महसूस होती है. वहीं बोलेरो नियो में 1.5 लीटर का इंजन है, जिसकी ताकत करीब 100 बीएचपी के आसपास है. ये रोजमर्रा के इस्तेमाल और सामान्य ड्राइविंग के लिए पर्याप्त है, लेकिन स्कॉर्पियो जैसी पावर इसमें नहीं मिलती.

 माइलेज और खर्च

अगर माइलेज आपकी प्राथमिकता है, तो बोलेरो नियो आगे निकल जाती है. ये लगभग 17.29 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है, जो इसे जेब पर हल्का बनाता है. स्कॉर्पियो क्लासिक का माइलेज इससे थोड़ा कम है, क्योंकि इसका इंजन बड़ा और ज्यादा ताकतवर है.

 कीमत और बजट

बोलेरो नियो की कीमत स्कॉर्पियो क्लासिक से काफी कम है. इसलिए सीमित बजट वाले खरीदारों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन बनती है. स्कॉर्पियो क्लासिक महंगी है, लेकिन इसके बदले आपको ज्यादा पावर, बड़ी बॉडी और ज्यादा सड़क पर दबदबा मिलता है.

 शहर और हाईवे में ड्राइविंग

शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों के लिए बोलेरो नियो ज्यादा आसान लगती है. इसका साइज छोटा है और इसे मोड़ना व पार्क करना सरल होता है. इसमें रियर-व्हील ड्राइव और मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी भी मिलती है, जो खराब रास्तों पर मदद करती है. स्कॉर्पियो क्लासिक हाईवे और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए ज्यादा उपयुक्त है. इसकी ऊंची बैठने की पोजिशन और बड़ी बनावट इसे अलग पहचान देती है.

जगह और आराम

स्कॉर्पियो क्लासिक अंदर से ज्यादा खुली और आरामदायक महसूस होती है. इसमें बैठने की जगह और रोड प्रेजेंस दोनों ज्यादा हैं. बोलेरो नियो ज्यादा व्यावहारिक है, लेकिन जगह के मामले में यह स्कॉर्पियो से छोटी है.

 किसे चुनें?

स्कॉर्पियो क्लासिक चुनें अगर:

 आपको ज्यादा पावर और मजबूत सड़क उपस्थिति चाहिए.
 हाईवे ड्राइव और लंबी यात्राएं ज्यादा करते हैं.
 थोड़ी ज्यादा कीमत आपके लिए समस्या नहीं है.

बोलेरो नियो चुनें अगर:

 आपका बजट सीमित है
 आप बेहतर माइलेज चाहते हैं
 शहर में ज्यादा ड्राइव करते हैं और व्यावहारिक गाड़ी चाहते हैं

सीधे शब्दों में कहें तो स्कॉर्पियो क्लासिक ताकत, साइज और रुतबे के लिए जानी जाती है, जबकि बोलेरो नियो किफायती, माइलेज वाली और रोजमर्रा के काम की SUV है. आपकी जरूरत और बजट तय करेगा कि इनमें से कौन-सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है.

