बिना चाबी के रोड पर दौड़ेगी Mahindra की ये गाड़ियां, जानिए पूरा Formula

आज-कल की टेक्नॉलॉजी इतनी आगे निकल गई है जिसका कोई जवाब नहीं, हाल ही में महिंद्रा की आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कुछ ऐसा अपडेट आया है जिसे जान हर कोई दंग रह गया है, आइए जानते हैं कि क्या है ऐसा-

By: sanskritij jaipuria | Published: October 31, 2025 5:47:15 PM IST

अगर आप सैमसंग गैलेक्सी स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप महिंद्रा की आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां BE 6 या XEV 9e खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये नई सुविधा काफी उपयोगी साबित हो सकती है. अब इन गाड़ियों को चलाने के लिए आपको चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी. सैमसंग और महिंद्रा ने मिलकर एक नई तकनीक पेश की है, जिससे आप अपनी कार को सीधे अपने फोन या घड़ी से ही लॉक, अनलॉक और स्टार्ट कर पाएंगे.

सैमसंग वॉलेट से सीधा कनेक्शन

महिंद्रा ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUVs में पहले से ही डिजिटल की फीचर दिया हुआ है, जो कंपनी के Me4U ऐप के जरिए काम करता था. अब इसे और आसान बनाते हुए महिंद्रा ने सैमसंग के साथ साझेदारी की है. इस साझेदारी के तहत, सैमसंग वॉलेट ऐप में इन गाड़ियों की डिजिटल चाबी को जोड़ा जा रहा है. इसका मतलब है कि अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी फोन या स्मार्टवॉच है, तो आप बिना किसी ऐप को खोले, सीधे वॉलेट से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं.

 कैसे करेगा काम

जल्द ही BE 6 और XEV 9e के मालिकों के लिए सैमसंग वॉलेट में डिजिटल कार की की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस फीचर की मदद से यूजर अपने फोन या घड़ी को गाड़ी के पास लाकर उसे अनलॉक या स्टार्ट कर सकेंगे. ये सुविधा NFC (Near Field Communication) तकनीक के जरिए काम करती है, जिससे सिर्फ अधिकृत डिवाइस ही गाड़ी के साथ कनेक्ट हो सकेगा.

इसके अलावा, डिजिटल चाबी को आप चाहें तो किसी और सैमसंग यूजर के साथ सीमित समय के लिए शेयर भी कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप घर के किसी सदस्य को कार दे रहे हैं, तो उन्हें अस्थायी डिजिटल की भेजी जा सकती है.

 सुरक्षा को लेकर पूरी सावधानी

सैमसंग वॉलेट में पहले से मौजूद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर इस डिजिटल चाबी की सुरक्षा को और मजबूत बनाता है. अगर किसी वजह से आपका फोन या स्मार्टवॉच चोरी हो जाए, तो आप Samsung Find सर्विस की मदद से दूर से ही अपनी डिजिटल की को डिएक्टिवेट कर सकते हैं. इससे गाड़ी पूरी तरह सेफ रहेगी और कोई भी अनजान व्यक्ति उसे स्टार्ट नहीं कर सकेगा.

 नई तकनीक की ओर कदम

महिंद्रा का कहना है कि ये पहल उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक बनाएगी. कंपनी का उद्देश्य यह दिखाना है कि भविष्य में वाहन केवल परिवहन का साधन नहीं रहेंगे, बल्कि तकनीक से जुड़े एक अनुभव बनेंगे. सैमसंग और महिंद्रा का ये सहयोग भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिजिटल बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

Tags: home-hero-pos-6Mahindra BE 6 and XEV 9eMahindra cars digital car key
