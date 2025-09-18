Made on YouTube 2025: YouTube ने बदला गेम! अब AI खुद बनाएगा आपके Shorts और Podcasts

यूट्यूब ने अपने चौथे Made on YouTube 2025 इवेंट में कई नए फीचर्स का ऐलान किया है। इस बार का फोकस पूरी तरह से AI पर रहा। कंपनी का कहना है कि इन टूल्स से क्रिएटर्स को कंटेंट बनाने में आसानी होगी और उन्हें अपने ऑडियंस से और गहराई से जुड़ने का मौका मिलेगा।

शॉर्ट्स में AI का जादू

YouTube अब शॉर्ट्स को और आसान और मजेदार बनाने जा रहा है। इसमें Veo 3 Fast इंटीग्रेशन दिया गया है, जिससे क्रिएटर्स जल्दी से पहला ड्राफ्ट तैयार कर सकेंगे। इसके अलावा, Speech to Song फीचर भी जोड़ा गया है, जो आपकी आवाज़ को म्यूजिक में बदल सकता है। यानी अब शॉर्ट्स बनाना और भी आसान और आकर्षक होगा।

YouTube Studio हुआ और स्मार्ट

क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा अपडेट YouTube Studio में आया है। यहां नया Ask Studio AI असिस्टेंट दिया गया है, जो सवालों के जवाब देगा, चैनल से जुड़ी इनसाइट्स दिखाएगा और ग्रोथ स्ट्रैटेजी सुझाएगा। इसके साथ ही लंबे समय से इंतजार किया जा रहा A/B Testing फीचर भी आ गया है, जिससे वीडियो टाइटल्स को टेस्ट कर सबसे अच्छा टाइटल चुना जा सकेगा। इसके अलावा, अब ऑटो डबिंग में और भी रियलिस्टिक लिप सिंक मिलेगा, जिससे वीडियो ग्लोबल लेवल पर आसानी से शेयर किए जा सकेंगे।

पॉडकास्टर्स और म्यूजिक क्रिएटर्स को भी फायदा

पॉडकास्टर्स के लिए भी यूट्यूब ने बड़ा अपडेट दिया है। अब केवल ऑडियो वाले पॉडकास्ट को अपने-आप वीडियो में बदला जा सकेगा। साथ ही AI की मदद से लंबे एपिसोड्स से छोटे-छोटे क्लिप्स और शॉर्ट्स बनाना आसान हो जाएगा।

म्यूजिक फैंस के लिए भी नया फीचर जोड़ा गया है, जिसमें वे अपने पसंदीदा आर्टिस्ट के एल्बम या सिंगल को प्री-सेव कर सकेंगे और रिलीज़ का काउंटडाउन भी देख पाएंगे। आर्टिस्ट अपने टॉप फैंस को रिवार्ड भी दे पाएंगे।

ब्रांड डील्स और शॉपिंग में आसानी

क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब ने ब्रांड डील्स और शॉपिंग इंटीग्रेशन भी आसान बना दिए हैं। इसका मतलब है कि अब कंटेंट बनाना तेज़ होगा और कमाई के और मौके मिलेंगे।