₹6,500 से भी सस्ता 5G फोन! Lava Bold N1 में मिल रहे हैं दमदार फीचर्स, जानें पूरी डिटले

Lava Bold N1 5G सिर्फ ₹6,299 में अमेजन पर उपलब्ध है. इसमें 5000mAh बैटरी, 90Hz डिस्प्ले, Android 15 और 13MP कैमरा जैसे दमदार फीचर्स मिलते हैं. बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 21, 2025 10:26:05 AM IST

बजट स्मार्टफोन मार्केट में हलचल मचाने के लिए Lava ने एक बार फिर दमदार दांव खेला है. अगर आप एक ऐसा 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो न केवल आपके बजट में फिट बैठे, बल्कि दमदार फीचर्स के साथ भी आए तो Lava Bold N1 5G आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है. खास बात ये है कि अमेजन पर ये नया फोन अब शानदार डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध है.

 कीमत और उपलब्ध ऑफर्स

Lava Bold N1 5G का 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट फिलहाल अमेजन पर ₹6,999 में लिस्ट किया गया है, जबकि इसका लॉन्च प्राइस ₹7,499 था. अगर आप HDFC बैंक कार्ड का उपयोग करते हैं, तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट (₹750 तक) मिल सकता है, जिससे इस फोन की प्रभावी कीमत ₹6,299 रह जाती है.

इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराने फोन को बदलकर अधिकतम ₹6,600 तक की अतिरिक्त छूट भी ली जा सकती है. हालांकि, ये लाभ आपके पुराने डिवाइस की कंडीशन पर निर्भर करेगा.

 दमदार बैटरी और चार्जिंग सपोर्ट

Lava Bold N1 5G में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. ये बैटरी सामान्य उपयोग में एक दिन से ज्यादा चल सकती है, जो खासकर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो ज्यादा ट्रैवल करते हैं या लगातार फोन का इस्तेमाल करते हैं.

 बड़ी डिस्प्ले और शानदार डिजाइन

फोन में 6.75 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 720×1600 पिक्सल है. 90Hz रिफ्रेश रेट और 20:9 का आस्पेक्ट रेशियो इसे मल्टीमीडिया देखने और गेम खेलने के लिए बेहतरीन बनाते हैं.

 प्रदर्शन और सॉफ्टवेयर

ये स्मार्टफोन यूनिसोक T765 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आता है, जो रोजमर्रा के कामों और हल्के गेमिंग के लिए पर्याप्त है. Lava Bold N1 5G एंड्रॉयड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जो इसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में अन्य बजट फोनों से आगे रखता है.

 स्टोरेज और एक्सपैंडेबिलिटी

फोन में 64GB/128GB इंटरनल स्टोरेज के विकल्प हैं, जिन्हें माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। यह उन यूज़र्स के लिए आदर्श है जिन्हें अधिक डेटा स्टोरेज की जरूरत होती है।

 कैमरा फीचर्स

Lava Bold N1 5G में रियर साइड पर 13 मेगापिक्सल का AI कैमरा मौजूद है, जो सामान्य फोटोग्राफी के लिए ठीक-ठाक प्रदर्शन करता है। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है जो सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए उपयोगी है।

 अन्य खास फीचर्स

फोन में IP54 रेटिंग दी गई है, जो इसे धूल और पानी की हल्की छींटों से सेफ बनाती है. सिक्योरिटी के लिहाज से इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं. कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, OTG और USB Type-C पोर्ट दिया गया है.

