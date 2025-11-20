सिर्फ कीमत मत देखिए… Lava Agni 4 के शानदार फीचर्स आपको हैरान कर देंगे! 1.5K डिस्प्ले, 120Hz और धमाकेदार परफॉर्मेंस

Lava ने अपने नए स्मार्टफोन Agni 4 को भारत में लॉन्च कर दिया है. यह फोन ₹24,999 की कीमत पर पेश किया गया है और कंपनी इसे मिड-रेंज कैटेगरी में एक प्रीमियम विकल्प के रूप में पेश कर रही है. फोन का ग्लास बैक डिजाइन, नया कैमरा मॉड्यूल और लेटेस्ट चिप इसे इस कीमत में काफी आकर्षक बनाते हैं. Lava ने भारतीय यूज़र्स को ध्यान में रखते हुए इस बार कई फीचर-रिच अपग्रेड किए हैं, जिससे फोन डिजाइन और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में मजबूत बनता है.

डिज़ाइन: ग्लास बैक और प्रीमियम फिनिश

Lava Agni 4 का डिजाइन इसे भीड़ से अलग बनाता है. पीछे की तरफ ग्लास बैक दिया गया है, जो फोन को एक प्रीमियम लुक देता है. किनारों पर एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पकड़ मजबूत होती है. फोन के कैमरा मॉड्यूल को देखने पर ऐसा लगता है जैसे उसमें LED लगी हो, लेकिन कंपनी ने साफ किया है कि यह सिर्फ एक विज़ुअल डिज़ाइन एलिमेंट है. Lava ने डिजाइन के मामले में काफी काम किया है, जिससे फोन हाथ में पकड़ते ही प्रीमियम अहसास देता है.

प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

Agni 4 में MediaTek Dimensity 8350 चिप का उपयोग किया गया है, जिसे 8GB LPDDR5X RAM और 256GB UFS 4.0 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. यह कॉम्बिनेशन फोन को तेज, स्मूद और पावरफुल परफॉर्मेंस देता है. तेजी से ऐप स्विचिंग, गेमिंग और मल्टीटास्किंग में यह फोन बिना रुकावट चलता है. यह Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है और कंपनी ने तीन बड़े OS अपडेट और चार साल की सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा किया है, जिससे यह फोन लंबे समय तक अपडेटेड रहेगा.

Vayu AI: Lava का नया भावनात्मक AI असिस्टेंट

Lava ने इस बार फोन में अपना नया AI सिस्टम—Vayu AI—जोड़ा है. कंपनी का दावा है कि यह AI सिस्टम ‘इमोशनल अवेयरनेस’ के साथ आता है, यानी यह आपकी बातों को समझकर आपकी जरूरत के हिसाब से जवाब दे सकता है. इसमें Circle to Search जैसे कई स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं. यह AI फोन के अनुभव को और पर्सनल और आसान बनाता है.

डिस्प्ले: 1.5K AMOLED और 120Hz रिफ्रेश रेट

फ्रंट में Lava Agni 4 एक 6.67-इंच AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, जिसमें 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 2400 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है. यह डिस्प्ले धूप में भी स्पष्ट दिखाई देता है और बेहद शार्प विजुअल्स प्रदान करता है. 120Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन को स्मूद बनाता है, चाहे आप स्क्रॉल करें, गेम खेलें या वीडियो देखें. डिस्प्ले के बीच में एक होल-पंच कटआउट है, जिसमें 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

कैमरा सेटअप: 4K 60fps सपोर्ट के साथ

कैमरा क्वालिटी में भी Lava ने इस बार बड़ा सुधार किया है. रियर में 50MP का मेन कैमरा है, जो OIS सपोर्ट के साथ आता है. इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी दिया गया है. दोनों कैमरे 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, जो इस कीमत में एक बड़ा फीचर है. फ्रंट में भी 50MP का हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरा दिया गया है, जो सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए शानदार क्वालिटी देता है.

बैटरी और चार्जिंग

फोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन आसानी से चल जाती है. इसके साथ 66W फास्ट वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी मौजूद है. Lava का दावा है कि चार्जर फोन को तेज़ी से फुल कर सकता है, जिससे भारी यूज़र्स के लिए यह फोन और भी सुविधाजनक बन जाता है. बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड दोनों इस फोन को एक मजबूत ऑप्शन बनाते हैं.

कनेक्टिविटी और अन्य फीचर्स

Agni 4 में IP64 रेटिंग दी गई है, जो इसे धूल और हल्के पानी के छींटों से बचाती है. फोन Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, स्टेरियो स्पीकर, इन्फ्रा-रेड सेंसर और डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. ये फीचर्स फोन को और अधिक उपयोगी और भविष्य के मुताबिक बनाते हैं.

उपलब्धता और ऑफर्स

Lava Agni 4 दो रंगों—Lunar Mist और Phantom Black—में उपलब्ध होगा. इसकी पहली बिक्री 25 नवंबर को Amazon पर की जाएगी. शुरुआती दिन पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर ₹2,000 का डिस्काउंट भी मिलेगा. साथ ही कंपनी फ्री रिप्लेसमेंट बेनिफिट भी दे रही है, हालांकि इसके कुछ नियम और शर्तें लागू होंगी.