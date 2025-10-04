बचपन की यादें ताजा करने आई Luna! एक समय थी मिडिल क्लास की पहली पसंद, जानिए अब कितनी है कीमत
यह उन पुराने और नए यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सादा, भरोसेमंद और किफायती वाहन चाहते हैं. यह दो वेरिएंट्स में आता है – 110 किलोमीटर और 140 किलोमीटर रेंज के साथ.

By: Renu chouhan | Published: October 4, 2025 1:57:29 PM IST

बचपन में हर किसी ने लुना मॉपेड देखी होगी. अब काइनेटिक ग्रीन ने इस फेमस मॉपेड को इलेक्ट्रिक रूप में वापस लाया है. नया ई-लुना प्राइम सिर्फ 82,490 रुपये में एक्स-शोरूम उपलब्ध है. यह उन पुराने और नए यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सादा, भरोसेमंद और किफायती वाहन चाहते हैं. यह दो वेरिएंट्स में आता है – 110 किलोमीटर और 140 किलोमीटर रेंज के साथ.

डिजाइन और हार्डवेयर
ई-लुना प्राइम को व्यावहारिक तरीके से डिजाइन किया गया है. इसमें 16-इंच के अलॉय व्हील्स लगे हैं, जो ट्यूबलेस टायर्स के साथ आते हैं. इससे पंचर होने पर आसानी से रिपेयर किया जा सकता है. आगे एलईडी हेडलैम्प लगा है जो रात में बेहतर विजिबिलिटी देता है. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पुराने एनालॉग मीटर की जगह लेता है. फ्रेम लाल रंग में है और सिल्वर साइड क्लैडिंग के साथ आता है. ऊँचा विंडस्क्रीन हवा और हल्की बारिश से सुरक्षा करता है.

सीट सिंगल पीस की है और डिजाइन एक राइडर के लिए किया गया है. आगे का फ्रंट लोडिंग एरिया सामान, टूल्स या डिलीवरी बॉक्स रखने के लिए है. पुराने लुना की यही खासियत थी. छह रंगों में उपलब्ध यह मॉडल शोरूम में खरीदारी आसान बनाता है.

रेंज, बैटरी और रनिंग कॉस्ट
ई-लुना प्राइम में लिथियम-आयन बैटरी और हब मोटर लगा है. छोटे शहरों के लिए 110 किलोमीटर और लंबी दूरी के लिए 140 किलोमीटर रेंज वाला विकल्प है. कंपनी के अनुसार चलाने की लागत लगभग 10 पैसे प्रति किलोमीटर है. मासिक खर्च लगभग 2,500 रुपये होगा. पेट्रोल वाली बाइक की तुलना में सालाना लगभग 60,000 रुपये की बचत संभव है.

कीमत और उपयोगकर्ता
82,490 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत के साथ यह ई-लुना प्राइम 100-110 सीसी पेट्रोल मोटरसाइकिलों का विकल्प है. यह स्टाइल और हाई परफॉर्मेंस वाले प्रीमियम ई-स्कूटर से मुकाबला नहीं करता. मुख्य उद्देश्य काम की मशीन देना है. किसान, दुकानदार, फील्ड सर्विस स्टाफ और डिलीवरी ऑपरेटर्स इसके मुख्य उपयोगकर्ता हैं.

सेल्स नेटवर्क और सड़क पर अनुभव
काइनेटिक ग्रीन के पास 300 से ज्यादा डीलरशिप्स हैं. छोटे शहरों में पार्ट्स और सर्विस सपोर्ट पुराने लुना जैसी आसानी सुनिश्चित करेगा. सड़क पर राइडर्स को शांत ऑपरेशन, इंस्टेंट स्टार्ट और सरल कंट्रोल्स का अनुभव मिलेगा. एलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स फ्लैट टायर की परेशानी कम करेंगे. ई-लुना प्राइम अपने सीमित परफॉर्मेंस के बावजूद भरोसेमंद, सस्ता और व्यावहारिक इलेक्ट्रिक मॉपेड विकल्प पेश करता है.

