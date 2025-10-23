Home > टेक - ऑटो > Jeevan Praman Patra: अब कही जानें की नहीं जरूरत! घर से करें जीवन प्रमाण पत्र जमा, जानें कैसे करें बुकिंग

Jeevan Praman Patra: अब पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र बैंक जाने की जरूरत नहीं है. सरकार ने जीवन प्रमाण नाम की आधार आधिरित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है. जिससे घर बैठे आसानी से अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते है. जानिये कैसे.

By: Mohammad Nematullah | Published: October 23, 2025 6:54:30 PM IST

Jeevan Praman Patra: अब पेंशन को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने करने के लिए बैंक जानें की जरूरत नही है. सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र नामक एक आधार-आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है. जिससे सीनियर सिटीजन घर बैठे ही अपना प्रमाण पत्र जमा कर सकते है. यह सेवा न केवल ऑनलाइन बल्कि डोरस्टेप बैंकिंग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से भी उपलब्ध है. इसका मतलब है कि अब एक पोस्टमैन या ग्रामीण डाक सेवक आपके घर आकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है. सीनियर सिटीजन को अब लाइन में नहीं लगना पड़ेगा.

सरकार ने पेंशन के लिए एक बड़ी सुविधा प्रदान की है. सीनियर सिटीजन अब घर बैठे ही आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है. इस सुविधा से उन्हें हर साल बैंक या डाकघर में लाइन में लगने की परेशानी से मुक्त मिलेगी. सरकार ने डिजिटल सेवा की शुरूआत 10 नवंबर 2014 को की थी और अब यह PSB अलायंस के डोरस्टेप बैंकिन और इंडिया पोस्ट पेमेंटस बैंक (IPPB) दोंनों प्लेटफॉर्म पर सुविधा है.

कौन कर सकता इस्तेमाल?

  • डोरस्टेप जीवन प्रमाण पत्र सेवा IPPB और गैर-IPPB दोनों ग्राहक के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है.
  •  डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जनरेट होने के बाद 70 प्लस जीएसटी का मामूली शुल्क लगेगा.
  •  वहीं Public Sector Banks (PSB) के ग्राहक भी PSB Alliance डोरस्टेप बैंकिंग के जरिये यह सुविधा बिलकुल फ्री में ले सकते हैं.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के ग्राहक भी पीएसबी अलायंस डोरस्टेप बैंकिंग के माध्यम से इस सुविधा का पूरी तरह से निःशुल्क लाभ उठा सकते है.

जानें क्या क्या लगेगा दस्तावेज

  • पेंशनभोगियों के पास आधार संख्या होनी चाहिए.
  • मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए.
  • आधार पेंशन वितरण संस्थान (बैंक/डाकघर, आदि) में पंजीकृत होना चाहिए.
  • पेंशन का प्रकार पीपीओ संख्या खाता संख्या और विभाग का नाम.

डोरस्टेप बैंकिंग का अनुरोध कैसे करें?

  • सबसे पहले डीएसबी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और लॉगिन पेज खोले.
  • अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी या पिन से लॉगिन करे.
  • अपने बैंक का नाम और पिन कोड दर्ज करे.
  • सिस्टम बताएगा कि आपके क्षेत्र में यह सेवा उपलब्ध है या नही.
  • यदि सेवा उपलब्ध है तो सिस्टम आपके बैंक खाते की जानकारी (मास्क्ड रूप में) प्रदर्शित करेगा.
  • सेवा का प्रकार पता और समय स्लॉट चुने.
  • यदि कोई स्लॉट उपलब्ध है तो बुकिंग की पुष्टि करें और उसे पूरा करें.
  • बुकिंग के बाद आपके मोबाइल पर एक एसआर आईडी और एसवीसी (सेवा सत्यापन कोड) भेजा जाएगा.
  • निर्धारित समय पर एक बैंक एजेंट या डाकिया आपके घर आएगा और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करेगा.

प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें?

आपका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) सफलतापूर्वक तैयार हो जाने पर आपको एसएमएस के माध्यम से एक लेनदेन आईडी प्राप्त होगी. इस आईडी का उपयोग करके आप jeevanpramaan.gov.in से अपना जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है.

Tags: Jeevan Praman PatraPensionPension newsSenior Citizens
