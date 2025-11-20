iQOO 15 बुकिंग शुरू! लॉन्च से पहले कीमत और फीचर्स का बड़ा खुलासा

भारत में iQOO 15 का लॉन्च 26 नवंबर को होना है, लेकिन कंपनी ने इससे पहले ही इसके प्री-बुकिंग विंडो को लाइव कर दिया है. इसका मतलब है कि लोग लॉन्च से पहले ही इस फ्लैगशिप फोन को बुक कर सकते हैं. iQOO इस बार अपने नए फ्लैगशिप मॉडल में कई बड़े हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपग्रेड ला रहा है. जो ग्राहक अभी प्री-बुकिंग करेंगे, उन्हें कंपनी की तरफ से खास फायदे दिए जाएंगे, जिनमें Priority Pass भी शामिल है. इस पास के साथ यूज़र्स को अतिरिक्त वारंटी और गिफ्ट्स मिलते हैं.

प्री-ऑर्डर ऑफर्स: क्या मिलेगा Priority Pass में

प्री-बुकिंग आज दोपहर 12 बजे से Amazon और iQOO India की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है. जो ग्राहक अभी बुकिंग करते हैं, उन्हें Priority Pass मिलेगा. इस पास में कंपनी की ओर से iQOO TWS 1e वायरलेस ईयरबड्स मुफ्त दिए जाएंगे. साथ ही 12 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी भी शामिल है, जिससे फोन की कुल सुरक्षा अवधि बढ़ जाती है. लॉन्च से पहले ऐसे ऑफर्स कंपनी के फ्लैगशिप खरीदने वाले यूज़र्स के लिए काफी आकर्षक माने जाते हैं.

iQOO 15 की संभावित कीमत

iQOO ने अभी तक फोन की आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक iQOO 15 की शुरुआती कीमत भारत में लगभग ₹65,000 हो सकती है. हालांकि, यह कीमत स्टोरेज वेरिएंट के अनुसार बदल सकती है. कंपनी ने फोन के दो रंग विकल्प पहले ही कन्फर्म कर दिए हैं: Alpha (ब्लैक) और Legend (व्हाइट). दोनों वेरिएंट प्रीमियम फिनिश और फ्लैगशिप डिजाइन भाषा के साथ आएंगे.

डिस्प्ले और डिजाइन: मिलेगा 2K OLED पैनल

iQOO 15 में Samsung का 2K M14 LEAD OLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है. यह डिस्प्ले बेहद शार्प विज़ुअल्स, हाई ब्राइटनेस और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आ सकता है. इसमें ट्रिपल एंबियंट लाइट सेंसर दिए जा सकते हैं, जिससे ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और स्मूथ होगा. फोन में डुअल-एक्सिस वाइब्रेशन मोटर भी होने की संभावना है, जो गेमिंग और डेली यूज़ में बेहतर हैप्टिक फीडबैक देगा.

बैटरी और चार्जिंग: मिलेगी 7,000mAh की पावर

कंपनी इस बार बैटरी को भी बड़ा अपग्रेड दे रही है. iQOO 15 में 7,000mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है, जो फोन को लंबे समय तक चलने में मदद करेगी. इसे 100W वायर्ड चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल सकता है. इतनी बड़ी बैटरी और तेज चार्जिंग का कॉम्बिनेशन पावर यूज़र्स के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है.

परफॉर्मेंस: मिलेगा Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट

iQOO 15 में Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा, जो इसे सुपरफास्ट परफॉर्मेंस देगा. इसमें LPDDR5x RAM, UFS 4.1 स्टोरेज और iQOO का इन-हाउस Supercomputing Chip Q3 भी शामिल होगा. फोन में 8,000 sq mm का सिंगल-लेयर वेपोर चेंबर भी दिया जा सकता है, जिससे हेवी गेमिंग के दौरान फोन ठंडा रहेगा. यह फोन Android 16 आधारित OriginOS 6 पर चलेगा और कंपनी ने 5 साल के OS अपडेट तथा 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है.

कैमरा सेटअप: ट्रिपल 50MP कैमरा

फोटोग्राफी के लिए iQOO 15 में बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा. इसमें 50MP Sony IMX921 मेन कैमरा सेंसर, 50MP IMX882 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस (3x ऑप्टिकल ज़ूम) और 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल हो सकता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32MP फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. कैमरा सेटअप प्रो-ग्रेड फोटोग्राफी अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है.

गेमर्स के लिए खास फीचर

iQOO 15 में Game Live Streaming Assistant भी मिलेगा. इस फीचर की मदद से यूज़र्स अपने गेमप्ले को लैपटॉप या डेस्कटॉप पर बिना किसी अतिरिक्त डिवाइस के लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे. यह फीचर गेमर्स के लिए बेहद उपयोगी माना जा रहा है.