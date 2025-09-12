iPhone 17 Pre-Orders Begin Today: शुरू हो गई प्री-बुकिंग, जानिए बुक करने का पूरा प्रोसेस

Apple ने भारत में अपनी लेटेस्ट iPhone 17 Series की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. 12 सितंबर शाम 5:30 बजे से ग्राहक इस नई सीरीज के लिए प्री-ऑर्डर कर सकते हैं. इस लाइनअप में iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और बिल्कुल नया iPhone Air शामिल है.

प्री-ऑर्डर कहां से करें?

ग्राहक iPhone 17 सीरीज को कई प्लेटफॉर्म से प्री-बुक कर सकते हैं:

* Apple Online Store और Apple Premium Resellers

* रिलायंस डिजिटल, क्रोमा और विजय सेल्स

* Amazon (अभी सिर्फ ‘Notify Me’ दिखा रहा है)

* Flipkart (यहां ‘Coming Soon’ का टैग लगा है)

डिलीवरी 19 सितंबर 2025 से शुरू होगी.

ऑफर्स और फायदे

Apple ने भारतीय ग्राहकों के लिए कई खास ऑफर दिए हैं:

* ₹5,000 कैशबैक (Axis Bank, ICICI Bank और American Express कार्ड पर)

* नो-कॉस्ट EMI – 6 महीने तक

* Apple Trade-In प्रोग्राम – पुराने डिवाइस को एक्सचेंज कर तुरंत डिस्काउंट

* 3 महीने फ्री सब्सक्रिप्शन – Apple Music, Apple TV+ और Apple Arcade

कीमत (Price in India)

* iPhone 17: ₹82,900 (256GB), ₹1,02,900 (512GB)

* iPhone Air: ₹1,19,900 (256GB), ₹1,39,900 (512GB), ₹1,59,900 (1TB)

* iPhone 17 Pro: ₹1,34,900 (256GB), ₹1,54,900 (512GB), ₹1,74,900 (1TB)

* iPhone 17 Pro Max: ₹1,49,900 (256GB), ₹1,69,900 (512GB), ₹1,89,900 (1TB), ₹2,29,900 (2TB)

iPhone 17: मुख्य फीचर्स

* 6.3-इंच Super Retina XDR डिस्प्ले, 120Hz ProMotion

* A19 चिप से पावर्ड

* 30 घंटे तक वीडियो प्लेबैक

* ड्युअल 48MP Fusion कैमरा

* कलर्स: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender