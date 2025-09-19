लाइन में लगने की जरूरत नहीं… iPhone 17 पहुंचेगा घर के दरवाजे पर! इन 5 जगहों पर करें Try

Apple की नई iPhone 17 सीरीज आज भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गई है. देश के बड़े शहरों में Apple स्टोर के बाहर भारी भीड़ देखी गई. दिल्ली के साकेत सिटीवॉक मॉल और मुंबई के BKC स्टोर पर तोड़फोड़ वाली भीड़ जमा हुई. लोग सुबह-सुबह ही लाइन में लग गए ताकि वे नए iPhone 17, Apple Watch और AirPods खरीद सकें. बेंगलुरु के मॉल ऑफ एशिया में हाल ही में खुला Apple हेब्बाल स्टोर भी इस लॉन्च के दौरान ग्राहकों से भरा रहा. जो लोग दुकानों पर भीड़ से बचना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन और डिलीवरी विकल्प भी उपलब्ध हैं.

Blinkit

इंस्टेंट डिलीवरी सेवा Blinkit ने iPhone 17 को अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है. iPhone 17 के बेस मॉडल (256GB) की कीमत ₹82,900 है. लेकिन उपलब्धता शहर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है और जल्दी बिक जाने की संभावना है.

Instamart

Instamart ने भी iPhone 17, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Air को लॉन्च कीमतों पर सूचीबद्ध किया है. इसके साथ ही बैंक प्रमोशन्स और डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिससे खरीदारों को बचत का मौका मिलेगा.

Croma

Croma वेबसाइट पर 19 से 27 सितंबर के बीच iPhone 17 सीरीज की ऑनलाइन बिक्री हो रही है. यहां एक्सचेंज बोनस ₹12,000 तक, Tata Neu HDFC कार्ड पर 10% तक NeuCoins, और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑफर्स उपलब्ध हैं. साथ ही, चुनिंदा Apple एक्सेसरीज़ पर 20% तक की छूट भी मिल रही है.

Indiaistore

Apple के वितरक Ingram Micro India के द्वारा संचालित Indiaistore में iPhone 17 Pro की कीमत ₹1,34,900 रखी गई है. इसके साथ ही ₹4,000 का इंस्टेंट कैशबैक और एक्सचेंज बोनस ₹7,000 तक दिया जा रहा है, जिससे कीमत काफी कम हो जाती है.

Vijay Sales

Vijay Sales ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से iPhone 17 खरीदने की सुविधा दे रहा है. iPhone 17 Air (256GB) की कीमत ₹1,19,900 है. ICICI और SBI बैंक कार्ड उपयोग करने पर ₹4,000 का कैशबैक भी मिलेगा, जिससे यह ऑफर और भी किफायती हो जाता है.