Home > टेक - ऑटो > iPhone 17 आने से पहले ही गिर गए iPhone 16 Pro के दाम, जानिए कीमत

iPhone 17 आने से पहले ही गिर गए iPhone 16 Pro के दाम, जानिए कीमत

iPhone 17 आज भारत में लॉन्च हो जाएगा. इस फोन से जुड़ी कई तस्वीरें और दाम की खबरें लीक हो रही हैं. लेकिन इसी बीच Apple के एक और फोन के दाम काफी कम हो गए हैं.

Published By: Renu chouhan
Published: September 9, 2025 14:56:00 IST

iPhone 17 आने से पहले ही गिर गए iPhone 16 Pro के दाम, जानिए कीमत

iPhone 17 आज भारत में लॉन्च हो जाएगा. इस फोन से जुड़ी कई तस्वीरें और दाम की खबरें लीक हो रही हैं. लेकिन इसी बीच Apple के एक और फोन के दाम काफी कम हो गए हैं.

ये फोन है iPhone 16 Pro, अगर आप iPhone 16 Pro खरीदना चाहते हैं तो सही समय आ गया है. 

क्योंकि iPhone 16 Pro के दाम एक या दो नहीं बल्कि पूरे 21 हज़ार रुपये कम हो गए हैं.  21 हज़ार के डिस्काउंट के साथ अगर आपको iPhone 16 Pro खरीदना हैं तो ये 5 पॉइंट ध्यान से पढ़ लें.

1. iPhone 16 Pro का 128 GB वाले वेरिएंट पर ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा.

2. आपको iPhone 16 Pro विजय सेल्स के स्टोर से खरीदना होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट आपको वहीं से मिल रहा है.

3. iPhone 16 Pro 128 GB की कीमत 1,19,900 रुपये है, जिसपर 14,210 रुपये का फ्लैट डिस्टाउंट मिलेगा.

4. इसके अलावा अगर आप HSBC बैंक क्रेडिट कार्ड से EMI पर ये फोन लेंगे, तब 7,500 का एडिशनल डिस्काउंट और मिलेगा.

5. यानी फ्लैट और एडिशनल डिस्काउंट मिलाकर आपको iPhone 16 Pro (128 GB) सिर्फ 98,190 रुपये का पड़ेगा. 

Tags: iPhone 16iPhone 16 ProiPhone 17iPhone 17 India price
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

iPhone 17 आया! पुराने iPhone अब सस्ते-सस्ते!

September 9, 2025

सोशल मीडिया के ट्रेंड में जाने स्ट्रॉबेरी से दांत सफेद...

September 9, 2025

रोज-रोज वही खाना? इन क्रिएटिव एयर फ्रायर रेसिपीज को ट्राय...

September 9, 2025

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025
iPhone 17 आने से पहले ही गिर गए iPhone 16 Pro के दाम, जानिए कीमत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

iPhone 17 आने से पहले ही गिर गए iPhone 16 Pro के दाम, जानिए कीमत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

iPhone 17 आने से पहले ही गिर गए iPhone 16 Pro के दाम, जानिए कीमत
iPhone 17 आने से पहले ही गिर गए iPhone 16 Pro के दाम, जानिए कीमत
iPhone 17 आने से पहले ही गिर गए iPhone 16 Pro के दाम, जानिए कीमत
iPhone 17 आने से पहले ही गिर गए iPhone 16 Pro के दाम, जानिए कीमत