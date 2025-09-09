iPhone 17 आने से पहले ही गिर गए iPhone 16 Pro के दाम, जानिए कीमत

iPhone 17 आज भारत में लॉन्च हो जाएगा. इस फोन से जुड़ी कई तस्वीरें और दाम की खबरें लीक हो रही हैं. लेकिन इसी बीच Apple के एक और फोन के दाम काफी कम हो गए हैं.

ये फोन है iPhone 16 Pro, अगर आप iPhone 16 Pro खरीदना चाहते हैं तो सही समय आ गया है.

क्योंकि iPhone 16 Pro के दाम एक या दो नहीं बल्कि पूरे 21 हज़ार रुपये कम हो गए हैं. 21 हज़ार के डिस्काउंट के साथ अगर आपको iPhone 16 Pro खरीदना हैं तो ये 5 पॉइंट ध्यान से पढ़ लें.

1. iPhone 16 Pro का 128 GB वाले वेरिएंट पर ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा.

2. आपको iPhone 16 Pro विजय सेल्स के स्टोर से खरीदना होगा, क्योंकि ये डिस्काउंट आपको वहीं से मिल रहा है.

3. iPhone 16 Pro 128 GB की कीमत 1,19,900 रुपये है, जिसपर 14,210 रुपये का फ्लैट डिस्टाउंट मिलेगा.

4. इसके अलावा अगर आप HSBC बैंक क्रेडिट कार्ड से EMI पर ये फोन लेंगे, तब 7,500 का एडिशनल डिस्काउंट और मिलेगा.

5. यानी फ्लैट और एडिशनल डिस्काउंट मिलाकर आपको iPhone 16 Pro (128 GB) सिर्फ 98,190 रुपये का पड़ेगा.