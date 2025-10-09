रातभर गाड़ी चार्ज करने से पहले इन सुरक्षा नियमों का रखें जरूर ध्यान
इलेक्ट्रिक वाहन आज के समय की एक बड़ी जरूरत बन चुके हैं, लेकिन उनकी देखरेख और चार्जिंग की प्रक्रिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

By: Komal Singh | Last Updated: October 9, 2025 10:42:09 AM IST

आज के समय में इलेक्ट्रिक गाड़िया (EV)  न केवल वातावरण  के लिए बेहतर विकल्प बन रहे हैं, बल्कि बढंती पेट्रोल- डीजल की कीमतों के बीच यह एक किफायती समाधान भी है. जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लोकप्रियता बढ़ रही है,वैसे-वैसे लोगों में इन्हें लेकर खुशी भी देखने को मिल रहा है. लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन लेना ही काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से चार्ज करना और उससे जुड़ी जरूरी बातों को समझना भी उतना ही जरूरी होता है.तो चलिए इसी के साथ जानते है कि इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपकी गाड़ी सुरक्षित, कुशल और लंबे समय तक अच्छी स्थिति में बनी रहे

चार्जिंग स्टेशन की सही जानकारी होना जरूरी है

अगर आप घर से बाहर यात्रा पर जा रहे हैं, तो यह जान लेना जरूरी है कि रास्ते में या मंज़िल पर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं या नहीं. सभी जगहों पर EV चार्जिंग स्टेशन नहीं होते, इसलिए पहले से प्लानिंग करना जरूरी है. अब तो कई मोबाइल ऐप्स हैं जो आपको आस- पास चार्जिंग पॉइंट दिखा सकती हैं.

 बैटरी का लेवल हमेशा मॉनिटर करें

जैसे हम मोबाइल को 1% पर लेकर परेशान हो जाते हैं, वैसे ही EV की बैटरी का भी खास ख्याल रखना होता है. कोशिश करें कि बैटरी लेवल 20% से नीचे न जाए और 100% चार्ज करने की आदत से भी बचें. आमतौर पर 80%-90% तक चार्ज करना बैटरी की उम्र के लिए बेहतर होता है.

 चार्जिंग केबल और पोर्ट की जांच करें

चार्जिंग के दौरान सबसे अहम चीज होती है चार्जिंग केबल और पोर्ट. अगर इनमें किसी भी प्रकार की ढीलापन, धूल या गंदगी है, तो इससे न केवल चार्जिंग में रुकावट आती है, बल्कि यह खतरनाक भी हो सकता है. चार्जिंग से पहले सुनिश्चित करें कि पोर्ट और केबल साफ और ठीक हैं.

  तापमान का प्रभाव समझें

EV की बैटरी पर बाहरी तापमान का काफी असर होता है. बहुत ठंडा या बहुत गर्म मौसम बैटरी की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है. गर्मी में चार्जिंग के समय ज्यादा सावधानी रखें और गाड़ी को छांव में खड़ा करना बेहतर होता है.

