अब Gmail के सारे ईमेल पहुंचेंगे आपके Zoho Mail में अपने आप, सिर्फ एक सेटिंग से हो जाएगा काम

Zoho Group की ईमेल सर्विस Zoho Mail धीरे-धीरे काफी पॉपुलर होती जा रही है. कंपनी की इंस्टेंट चैट ऐप Arattai भी लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना अकाउंट Zoho Mail पर बनाया है. अगर आपने भी Zoho Mail अकाउंट सेट किया है और चाहते हैं कि आपके Gmail पर आने वाले सारे ईमेल वहीं पर पहुंचें, तो इसका तरीका बहुत आसान है. आपको बस Gmail की एक सेटिंग बदलनी होती है और उसके बाद सारे ईमेल अपने आप Zoho Mail इनबॉक्स में आने लगते हैं. यह फीचर कुछ-कुछ वैसे ही काम करता है जैसे फोन में Call Forwarding फीचर करता है. आइए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Step-by-Step गाइड: Gmail से Zoho Mail में ईमेल फॉरवर्ड करने का तरीका

1. अपने Gmail अकाउंट में लॉग इन करें.

2. दाईं ओर ऊपर दिए गए Settings (गियर आइकन) पर क्लिक करें और See All Settings विकल्प चुनें.

3. अब Forwarding and POP/IMAP टैब पर जाएं.

4. सबसे ऊपर Forwarding सेक्शन में Add a forwarding address पर क्लिक करें.

5. यहां अपना Zoho Mail ID डालें.

6. अब Gmail आपके Zoho Mail पर एक कन्फर्मेशन ईमेल भेजेगा.

7. Zoho Mail में जाकर उस ईमेल को खोलें और दिए गए कन्फर्मेशन लिंक पर क्लिक करें.

8. ऐसा करते ही Gmail का फॉरवर्डिंग फीचर एक्टिवेट हो जाएगा.

इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद, आपके Gmail पर आने वाले सारे नए ईमेल ऑटोमैटिकली आपके Zoho Mail इनबॉक्स में पहुंचने लगेंगे.

कुछ जरूरी सेटिंग्स ध्यान में रखें

जब आप फॉरवर्डिंग सेट करते हैं, तो Gmail आपसे पूछेगा कि वह मूल ईमेल की कॉपी के साथ क्या करे. आपके पास चार विकल्प होंगे-

1. Keep Gmail’s copy in the Inbox – इस विकल्प को चुनने पर ईमेल की कॉपी Gmail और Zoho Mail दोनों में रहेगी.

2. Mark Gmail’s copy as read – इससे ईमेल Gmail में रहेगा लेकिन “Read” मार्क हो जाएगा.

3. Archive Gmail’s copy – इससे ईमेल Gmail इनबॉक्स से हटकर आर्काइव में चला जाएगा.

4. Delete Gmail’s copy – इससे ईमेल सिर्फ Zoho Mail में रहेगा और Gmail से डिलीट हो जाएगा.

आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं. अगर आप पूरी तरह Zoho Mail का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो “Delete Gmail’s copy” चुनना बेहतर रहेगा.

क्यों करें Gmail से Zoho Mail पर फॉरवर्डिंग

– Zoho Mail एक भारतीय ईमेल प्लेटफॉर्म है, जो डेटा को देश के अंदर सुरक्षित रखता है.

– इसमें कोई ऐड नहीं दिखते और यूजर एक्सपीरियंस क्लीन रहता है.

– Zoho Mail अब AI फीचर्स और बिज़नेस टूल्स के साथ Gmail का मजबूत विकल्प बन गया है.