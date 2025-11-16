Home > टेक - ऑटो > क्या आपके टीवी के स्पीकर में आती हैं कम आवाज? घबराएं नहीं, अपना लें ये 5 असरदार टिप्स

क्या आपके टीवी के स्पीकर में आती हैं कम आवाज? घबराएं नहीं, अपना लें ये 5 असरदार टिप्स

TV Speaker Low Sound: अगर आपके भी टीवी के स्पीकर में कम आवाज आती है तो घबराएं नहीं, बस जान लें ये 5 असरदार टिप्स जिससे इस्तेमाल करने से आपके टीवी का स्पीकर बिल्कूल नए जैसा हो जाएगा.

Published: November 16, 2025 2:54:48 PM IST

How To Clean TV Speaker: अगर आपके टीवी के स्पीकर में ठीक से आवाज नहीं आ रही और आवाज बढ़ाने से फटी- फटी आवाज आ रही हैं तो, हो सकता है कि आपके टीवी के स्पीकर में धूल और गंदगी इतने भर गए हों कि पहले जैसी आवाज निकालना नामुमकिन हो. ऐसे में, अपने टीवी के स्पीकर वेंट्स को साफ़ करना ज़रूरी है. हालांकि, सही तरीका जानना ज़रूरी है, वरना स्पीकर खराब होने का ख़तरा रहता है. आइए टीवी के स्पीकर साफ़ करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं.

टीवी को किसी स्थिर सतह पर रखें

अपने टीवी के स्पीकर साफ़ करने के लिए, सबसे पहले उसे किसी स्थिर सतह पर रखना ज़रूरी है. आजकल लोग टीवी को टेबल या दीवार पर लगाकर इस्तेमाल करते हैं. इसलिए, अगर आप अपने टीवी के स्पीकर साफ़ करने जा रहे हैं, तो पहले उसे उसकी जगह से हटाकर किसी स्थिर सतह पर रखें ताकि सफ़ाई के दौरान टीवी को नुकसान न पहुंचे.

ब्रश से टीवी वेंट्स साफ़ करें

आजकल ज़्यादातर टीवी में स्पीकर वेंट्स नीचे की तरफ़ होते हैं. हालांकि, कुछ मॉडल में, ये पीछे की तरफ़ भी हो सकते हैं. आपके टीवी के अनुसार, वेंट की जगह पहचानने के बाद, स्पीकर वेंट को ब्रश से साफ़ करें। आप एक पुराने टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ब्रश से वेंट साफ़ करते समय, ध्यान रखें कि ज़्यादा ज़ोर न लगाएँ और हल्के हाथों से साफ़ करें.

हेयर ड्रायर का इस्तेमाल

उच्च दाब वाली हवा भी टीवी वेंट को काफ़ी हद तक साफ़ कर सकती है. तकनीशियनों के पास इसके लिए उपयुक्त उपकरण होते हैं, लेकिन घर पर, आप इस काम के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं.हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते समय, ध्यान रखें कि इसे टीवी स्पीकर वेंट के बहुत पास न रखें. अगर आप हीट बंद कर सकते हैं, तो ड्रायर का इस्तेमाल हीट बंद करके ही करना सबसे अच्छा है.

स्प्रे का इस्तेमाल न करें

स्पीकर वेंट साफ़ करते समय किसी भी तरल पदार्थ या स्प्रे का इस्तेमाल न करें. इससे आपके टीवी के स्पीकर खराब हो सकते हैं या अन्य समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि, स्पीकर वेंट से धूल हटाने के लिए थिनर जैसे तरल पदार्थ का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर यह जल्दी सूख जाता है. अगर आपके पास थिनर है, तो आप थिनर में एक टूथब्रश को हल्का सा डुबोकर स्पीकर वेंट को धीरे से साफ़ कर सकते हैं.

किसी तकनीशियन की मदद लें

90% मामलों में, इस तरह से अपने टीवी स्पीकर साफ़ करने से उनकी आवाज़ वापस आ जाती है. हालांकि, कई मामलों में, टीवी स्पीकर धूल और गंदगी से भर जाते हैं. ऐसे मामलों में, आपको टीवी के अंदर से स्पीकर साफ़ करने के लिए किसी तकनीशियन की मदद लेनी पड़ सकती है.

