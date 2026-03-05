Nissan Sunny vs Honda Amaze कौन सी कार है ज्यादा आरामदायक, केबिन स्पेस में किसने मारी बाजी?

Nissan Sunny vs Honda Amaze: भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट सेडान कारें परिवारों के बीच काफी फेमस हो रही हैं. इस कैटेगरी में Honda Amaze और Nissan Sunny दो ऐसी कारें हैं जिनकी अक्सर तुलना की जाती है. दोनों कारें अपने-अपने तरीके से अलग खूबियां देती हैं. एक तरफ अमेज मॉडर्न फीचर्स और सेफटी के लिए जानी जाती है, वहीं सनी अपनी बड़ी केबिन स्पेस और आराम के लिए पहचानी जाती है. आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है.

आराम और जगह

Nissan Sunny की सबसे बड़ी खासियत इसकी केबिन स्पेस है. इस कार को अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा पीछे की लेगरूम वाली सेडान माना जाता है. पीछे बैठने वाले यात्रियों को पैरों के लिए काफी जगह मिलती है, जिससे लंबी यात्राओं में आराम बना रहता है. कंधों के लिए भी जगह अच्छी मिलती है, इसलिए परिवार के साथ सफर करना आसान होता है. इसका दाम Rs. 7.07 – 11.61 लाख है.

दूसरी ओर Honda Amaze का केबिन थोड़ा ज्यादा सलीकेदार और बेहतर क्वालिटी वाला महसूस होता है. सीटें नरम और आरामदायक हैं, जिससे रोजाना की ड्राइव में थकान कम होती है. हालांकि पीछे की सीट की जगह सनी जितनी बड़ी नहीं है, फिर भी सामान्य परिवार के लिए पर्याप्त मानी जाती है. इसका दाम Rs. 7.56 – 10.00 लाख है.

माइलेज और परफॉर्मेंस

Honda Amaze का पेट्रोल इंजन लगभग 18 से 19.5 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है. ये शहर में रोजाना चलाने के लिए संतुलित परफॉर्मेंस और अच्छी ईंधन बचत देता है.

वहीं Nissan Sunny का डीजल मॉडल माइलेज के मामले में थोड़ा आगे माना जाता है. इसका माइलेज लगभग 22.7 किमी प्रति लीटर तक बताया जाता है. पेट्रोल मॉडल करीब 17 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देता है.

फीचर्स और सेफटी

मॉडर्न फीचर्स और सेफटी के मामले में Honda Amaze ज्यादा मजबूत दिखाई देती है. इस कार को Bharat NCAP 5‑Star Safety Rating मिली है, जो सेफटी के लिहाज से बड़ा फायदा है. इसके अलावा इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सीवीटी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं.

दूसरी तरफ Nissan Sunny का ध्यान ज्यादा आराम पर रहा है. इसमें पीछे के यात्रियों के लिए एसी वेंट जैसे फीचर मिलते हैं, लेकिन नई तकनीक और मॉडर्न फीचर्स के मामले में ये कार थोड़ी पीछे रह जाती है.

परिवार के लिए उपयोगिता

अगर लंबे समय तक इस्तेमाल, सुरक्षा और अच्छी रीसेल वैल्यू को ध्यान में रखा जाए तो Honda Amaze ज्यादा संतुलित ऑप्शन मानी जाती है. इसमें मॉडर्न फीचर्स और बेहतर सेफटी मिलती है, जो परिवार के लिए जरूरी होती है.

वहीं अगर किसी परिवार की सबसे बड़ी जरूरत पीछे की सीट पर ज्यादा जगह और आराम है, तो Nissan Sunny उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकती है.