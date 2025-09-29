हर दिन बिक रही 10,000 से ज्यादा ये मिडिल क्लास की बाइक! अब कीमत भी हुई और सस्ती, माइलेज 70+ kmpl

भारत की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर कम्यूटर बाइक Hero Splendor ने एक बार फिर बिक्री में नया रिकॉर्ड बनाया है. अगस्त 2025 में कंपनी ने 3,11,698 Splendor बेचीं. यह आंकड़ा अगस्त 2024 में बिके 3,02,934 यूनिट्स से ज्यादा है. यानी सालाना आधार पर 2.89% ग्रोथ दर्ज हुई है.

GST कट का फायदा

हाल ही में लागू हुए GST 2.0 के बाद टू-व्हीलर्स पर टैक्स 28% से घटकर 18% कर दिया गया है. यह नियम 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ. इसके चलते Hero Splendor Plus के दाम करीब ₹6,000 से ₹7,253 तक कम हो गए हैं. यही वजह है कि लोग इस बाइक को और तेजी से खरीद रहे हैं.

Hero Splendor Plus की कीमत

– Splendor Plus Drum Brake वेरिएंट: ₹73,902 (एक्स-शोरूम, दिल्ली)

– Splendor XTEC: ₹77,428 से शुरू

– Super Splendor XTEC 125cc: ₹81,998 (एक्स-शोरूम)

इस प्राइस कट ने Splendor को और भी बजट-फ्रेंडली बना दिया है.

इंजन और माइलेज

Hero Splendor Plus में 97.2cc का एयर-कूल्ड BS6 Phase-2 OBD2B इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. बाइक की टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे खास बात है इसका 70-80 kmpl का माइलेज, जो इसे भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनाता है. यही वजह है कि लाखों लोग इसे डेली कम्यूट के लिए चुनते हैं.