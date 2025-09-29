हर दिन बिक रही 10,000 से ज्यादा ये मिडिल क्लास की बाइक! अब कीमत भी हुई और सस्ती, माइलेज 70+ kmpl
Home > टेक - ऑटो > हर दिन बिक रही 10,000 से ज्यादा ये मिडिल क्लास की बाइक! अब कीमत भी हुई और सस्ती, माइलेज 70+ kmpl

हर दिन बिक रही 10,000 से ज्यादा ये मिडिल क्लास की बाइक! अब कीमत भी हुई और सस्ती, माइलेज 70+ kmpl

Hero Splendor Plus में 97.2cc का एयर-कूल्ड BS6 Phase-2 OBD2B इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. बाइक की टॉप स्पीड करीब 87 kmph है.

By: Renu chouhan | Published: September 29, 2025 6:21:26 PM IST

हर दिन बिक रही 10,000 से ज्यादा ये मिडिल क्लास की बाइक! अब कीमत भी हुई और सस्ती, माइलेज 70+ kmpl

भारत की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर कम्यूटर बाइक Hero Splendor ने एक बार फिर बिक्री में नया रिकॉर्ड बनाया है. अगस्त 2025 में कंपनी ने 3,11,698 Splendor बेचीं. यह आंकड़ा अगस्त 2024 में बिके 3,02,934 यूनिट्स से ज्यादा है. यानी सालाना आधार पर 2.89% ग्रोथ दर्ज हुई है.

GST कट का फायदा
हाल ही में लागू हुए GST 2.0 के बाद टू-व्हीलर्स पर टैक्स 28% से घटकर 18% कर दिया गया है. यह नियम 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ. इसके चलते Hero Splendor Plus के दाम करीब ₹6,000 से ₹7,253 तक कम हो गए हैं. यही वजह है कि लोग इस बाइक को और तेजी से खरीद रहे हैं.

Hero Splendor Plus की कीमत

– Splendor Plus Drum Brake वेरिएंट: ₹73,902 (एक्स-शोरूम, दिल्ली)
– Splendor XTEC: ₹77,428 से शुरू
– Super Splendor XTEC 125cc: ₹81,998 (एक्स-शोरूम)

इस प्राइस कट ने Splendor को और भी बजट-फ्रेंडली बना दिया है.

इंजन और माइलेज
Hero Splendor Plus में 97.2cc का एयर-कूल्ड BS6 Phase-2 OBD2B इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. बाइक की टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे खास बात है इसका 70-80 kmpl का माइलेज, जो इसे भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनाता है. यही वजह है कि लाखों लोग इसे डेली कम्यूट के लिए चुनते हैं.

Tags: heroHero SplendorHero Splendor Plus priceHero Splendor sales
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
हर दिन बिक रही 10,000 से ज्यादा ये मिडिल क्लास की बाइक! अब कीमत भी हुई और सस्ती, माइलेज 70+ kmpl

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

हर दिन बिक रही 10,000 से ज्यादा ये मिडिल क्लास की बाइक! अब कीमत भी हुई और सस्ती, माइलेज 70+ kmpl

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हर दिन बिक रही 10,000 से ज्यादा ये मिडिल क्लास की बाइक! अब कीमत भी हुई और सस्ती, माइलेज 70+ kmpl
हर दिन बिक रही 10,000 से ज्यादा ये मिडिल क्लास की बाइक! अब कीमत भी हुई और सस्ती, माइलेज 70+ kmpl
हर दिन बिक रही 10,000 से ज्यादा ये मिडिल क्लास की बाइक! अब कीमत भी हुई और सस्ती, माइलेज 70+ kmpl
हर दिन बिक रही 10,000 से ज्यादा ये मिडिल क्लास की बाइक! अब कीमत भी हुई और सस्ती, माइलेज 70+ kmpl